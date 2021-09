Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat că are multe lucruri în comun cu contracandidatul său la conducerea partidului, Florin Cîțu. El a completat că nu și-a dorit acest „război” pentru poziția de lider PNL unde actualul premier ar fi fost „antrenat” de unii susținători, care s-au folosit de el „punându-l în multe situații care i-au dăunat”.

Orban susţine, însă, că va discuta în continuare, după Congres, cu cei care au făcut parte din echipa lui Cîţu, dar cu o parte dintre ei va avea discuţii "un pic mai fruste".

"O să-i consider membri ai PNL, o să dialoghez cu ei, o să luăm decizii împreună, o să am discuţii cu fiecare individual să le arăt că eu nu-mi petrec timpul să mă răzbun pe cineva pentru că a avut vreo opţiune. Sigur că sunt anumiţi colegi care au sărit calul şi cu care voi avea discuţii un pic mai fruste, mai apăsate, dar eu nu sunt un om răzbunător, (...) eu am ca principal obiectiv menţinerea coeziunii, a unităţii PNL pentru a păstra toţi oamenii implicaţi în atingerea obiectivelor partidului", a declarat Orban marţi, la TVR 1.

În ceea ce-l priveşte pe Cîţu, el a spus că după "un timp" o să reia colaborarea cu acesta.

"Până la urmă, Florin Cîţu a fost un colaborator al meu, un om pe care eu l-am crescut, l-am ridicat, i-am acordat importanţă, i-am acordat funcţii de răspundere. A fost această competiţie, o să treacă un timp, timpul vindecă rănile cel mai bine, după care o să reluăm colaborarea, ce să facem?", a menţionat Ludovic Orban.

Liderul liberal a arătat, însă, că are puncte comune cu Florin Cîţu, amintind că şi el e rocker şi, la fel ca şi premierul, are câini.

"Normal că avem puncte comune, întotdeauna am avut. Eu nu mi-am dorit această competiţie, de fapt nu competiţie, acest război care s-a declanşat, în care cred că Florin Cîţu a fost antrenat de mulţi dintre susţinătorii lui, de multe ori fără să-şi dea seama până unde împinge lucrurile. Asta e părerea mea, mai ales că îi cunosc pe unii dintre susţinătorii lui şi ştiu că pentru ei contează mai puţin binele lui Florin Cîţu, cât binele lor şi de multe ori l-au folosit pe Florin Cîţu în această campanie, punându-l în multe situaţii care i-au dăunat. (...) Când eşti la nivelul ăsta, când eşti prim-ministru şi candidezi la preşedinţia PNL, trebuie să ai deplină responsabilitate pentru ce faci, dar eu cunosc modul în care funcţionează lucrurile. nu tot ce a fost rău în campania asta de pe zona echipei Cîţu a plecat de la Florin Cîţu", a mai spus liderul PNL.

În privinţa şanselor sale de a obţine un nou mandat la Congres, Orban s-a arătat încrezător că va câştiga, motivând că e mai bine cotat în percepţia publică decât contracandidatul său.

"Oamenii aleg şi în funcţie de şansa candidaţilor de a gira funcţia de premier, în funcţie de şansa candidaţilor de a putea reface coaliţia de guvernare, de a menţine PNL pe poziţia de principal partid de guvernământ, aleg şi în funcţie de cota de încredere pe care o are fiecare candidat - şi aici ştie orice om că la ora actuală eu stau foarte bine în percepţia publică, în timp ce contracandidatul meu a avut o erodare masivă în ultimele două luni şi jumătate", a mai afirmat Ludovic Orban. AGERPRES .