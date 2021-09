Octavian-Alexandru Berceanu apreciază că eliberarea sa din funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu a fost o decizie strict politică şi subliniază că sub conducerea sa instituţia a obţinut cele mai bune rezultate din ultimii 20 de ani.

"Este o suită de decizii luate de domnul premier. Pe mine m-a lăsat ultimul, am observat. Îi mulţumesc. Mai departe, domnia sa va şti probabil ce să facă astfel încât Garda de Mediu să menţină acelaşi rezultate - cele mai bune din ultimii 20 de ani. (...) Cred că e una strict politică (decizia, n.r.). Dacă ne uităm la rezultate, statistic, sunt cele mai bune din ultimii 20 de ani. Vă dau un singur exemplu: anul trecut, în 2020, Garda de Mediu a făcut 142 de acţiuni pentru combaterea introducerii în ţară a deşeurilor. Anul acesta, în şase-şapte luni, am făcut 1.842 de acţiuni", a spus el pentru Digi 24.

Berceanu a adăugat că schimbarea sa denotă "foarte multă instabilitate" indusă în instituţiile statului. Potrivit acestuia, până să preia conducerea Gărzii de Mediu, comisarii lucrau "sub presiune politică".

"Sunt nişte oameni, nişte comisari care până la mine au lucrat sub presiune politică. Au trebuit să ia decizii de control sub presiune politică. La mine, această presiune s-a oprit total. Din 20.000 de controale care au fost făcute în cele şase luni în care am fost la Garda de Mediu, nu a existat nicio intervenţie politică din partea mea care să se răsfrângă peste comisari şi în deciziile lor. De aceea au apărut şi rezultatele extraordinar de bune", a mai spus el.

Octavian Berceanu a menţionat că nu a fost anunţat în prealabil de faptul va fi demis. Întrebat dacă premierul i-a reproşat vreodată ceva, Berceanu a replicat că "niciodată în mod direct".

Citeste si: Cîțu: Am intrat în politică să schimb lucrurile

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

"Nu am apucat să ne vedem. Indirect, probabil (ar fi putut să deranjeze, n.r.) faptul că am avut păreri destul de des expuse în spaţiul public", a declarat el.

Octavian-Alexandru Berceanu a fost eliberat din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată, luni, în Monitorul Oficial.

Prin aceeaşi decizie s-a stabilit că Alexandru Lucian Vasile, comisar general adjunct, va prelua atribuţiile de şef al Gărzii Naţionale de Mediu, până la numirea conducătorului instituţiei, în condiţiile legii. AGERPRES