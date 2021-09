Abia ieșit din închisoare, Liviu Dragnea este cercetat pentru vacanțele exotice pe care le-a petrecut alături de iubita lui, Irina Tănase, și de alți prieteni. Bănuiala procurorilor este că acesta ar fi folosit banii statului pentru sejururi de lux. Fostul șef PSD a negat aceste informații. De asemenea, a susținut că nu există probe care să îl incrimineze în alte dosare.

„Veste proastă pentru unii, în special pentru cei de la PSD care au dat această informaţie. Eu nu am fost în Bali niciodată, nu am fost în Republica Dominicană, nu am fost în Punta Cana, nu am fost nici în Bora Bora, nu am fost în acele locuri de care se vorbeşte în acea ştire senzaţională apărută fix la Comitetul Executiv al PSD-ul când ei discutau despre faptul că, vezi Doamne, mi-am făcut partid. Nu am fost nicăieri pe bani publici într-o vacanţă cu Irina, nu am folosit banii partidului pentru a merge în vacanţă.