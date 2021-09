"Trebuie pus punct crizei politice şi guvernamentale, cât mai repede. Astăzi, din păcate, am început să ne facem de râs pentru că o parte dintre colegii mei, fără acordul meu, ca să-l ţină în viaţă pe Cîţu, au făcut înţelegere cu PSD şi blochează moţiunea de cenzură, încălcând grav Constituţia. (...) Adică, nu ne-a ajuns că am tras zece ani de zile după USL, în care ne-am îndepărtat o treime din alegătorii de dreapta - cei mai de dreapta şi cei mai fideli alegători, care nu ne-au iertat pentru că am bătut palma cu comuniştii - să facem iar această eroare catastrofală? Să dăm, din nou, legea şi puterea jocului guvernării pe mâna PSD-ului, să ne facem iar de râs în faţa oamenilor, să mai tragem încă zece ani de zile? Aşa ceva nu este posibil, eu nu voi da niciodată acordul. Niciodată nu voi accepta niciun fel de înţelegere, nici peste masă, nici pe sub masă, nici pe faţă, nici pe spate", a spus Orban.

El a apreciat că o înţelegere cu PSD va "compromite" PNL şi va face ca liberalii să ajungă ulterior în opoziţie.

"O înţelegere cu PSD nu va face decât să compromită PNL, să împiedice o guvernare corectă a PNL şi, până la urmă, ne va duce în opoziţie pentru că PSD, în orice moment, ne poate da jos de la guvernare, atunci când le va conveni lor. Numai că o să ne dea jos de la guvernare după ce ne compromit şi după ce vom arăta că avem incapacitatea de a guverna", a menţionat liderul PNL.

Ludovic Orban s-a pronunţat pentru o refacere a coaliţiei de guvernare alături de USP Plus, despre care spus că "au renăscut" de când se află în opoziţie, însă ţinta acestora a ajuns să fie PNL.

Citeste si: PSD: „Criza politică se poate rezolva prin organizarea de alegeri...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

"USR Plus se simte bine în opoziţie. Ei au renăscut. S-au resolidarizat, au început să lanseze mesaje aşa cum o făceau în perioada guvernării PSD-iste, numai că ţinta, de data asta, suntem noi. De altfel, USR Plus înregistrează un trend ascendent de când au trecut în opoziţie şi se simt foarte bine acolo. E bine să ne înţelegem cu ei, să refacem coaliţia de guvernare până nu prind gustul opoziţiei şi până nu o să le pară rău că au pierdut guvernarea. Pentru că în momentul în care nu le va mai părea rău că au pierdut guvernarea, va fi foarte dificil de realizat şi refacerea coaliţiei. Şi atunci cu cine mai guvernăm?", a adăugat Orban.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi-a prezentat joi moţiunea în faţa membrilor Comitetului Director al PNL Caraş-Severin, documentul fiind aprobat în unanimitate cu 90 de voturi. AGERPRES