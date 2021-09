"Eu sunt, practic, un copil al Partidului Naţional Liberal. Mi-am petrecut aproape toată viaţa matură în Partidul Naţional Liberal. Sunt un om care am crescut alături de cei mai vechi şi care am primit în partid pe cei mai noi. Sunt un om care, practic, m-am dedicat literalmente servirii interesului public şi muncii în cadrul Partidului Naţional Liberal în toată ţara. Nu ştiu dacă există vreun alt lider politic care să cunoască mai bine ţara decât mine. Eu am mers la picior în peste 2.000 de localităţi, cred că sunt 2.300 de localităţi, pe care eu nu că le-am vizitat, am participat la diferite evenimente, campanii. Pentru mine ţara nu este ceva pe care eu îl văd la televizor, la ştiri. Când mă gândesc la o localitate, efectiv am amintiri legate de localitatea respectivă. Pentru mine ţara şi partidul nu sunt o abstracţie, ci sunt lucruri cunoscute, vii", a declarat Orban.

Liderul PNL şi-a amintit că, în momentul în care a preluat conducerea partidului, unora dintre membrii PNL le era ruşine să spună că fac parte din formaţiunea liberală.

"Când am preluat conducerea partidului, partidul era demoralizat, unora dintre membri PNL aproape la era ruşine să spună că sunt membri PNL. Să ne amintim de gafele noastre monumentale, cu Guvernul Cioloş, de Cioloş candidatul nostru la prim-ministru, cum ne fugăreau oamenii prin ţară că umblăm cu poza lui Cioloş. Deşi toată baza partidului spunea 'nu mai faceţi campanie cu Cioloş, faceţi campanie pe PNL', echipa centrală de campanie insista să facem campanie cu Cioloş în faţă. Nu mai vorbesc şi de alte lucruri care ne-au umplut de ridicol în campaniile din 2016. Aproape o mână de oameni avea atunci încredere în capacitatea noastră de a ridica partidul şi de a câştiga", a spus Orban.

El a mai declarat că, în ultimele două luni, imaginea Partidului Naţional Liberal a fost grav afectată.

"De două luni, Partidul Naţional Liberal este afectat grav ca imagine, de două luni suntem în descreştere, ne confruntăm cu o pierdere semnificativă atât a încrederii, cât şi a intenţiei de vot şi din nou, după Congres, va trebui să repornim un proces de recredibilizare, un proces de a recâştiga practic simpatia şi încrederea oamenilor", a mai afirmat Ludovic Orban. AGERPRES