Senatorul PSD Robert Cazanciuc a transmis luni un mesaj la începerea noului an de învăţământ, în care susţine că debutul cursurilor aduce "pe culmile disperării" milioane de părinţi care se întreabă dacă e sănătos să meargă copiii la şcoală şi cât costă rechizitele, hainele şi meditaţiile, cu cine îi lasă acasă dacă se trece la online.

"Începerea şcolii aduce pe culmile disperării milioane de români: e sănătos să meargă copiii la şcoală, cât costă rechizitele, hainele şi meditaţiile, cine îi duce la şcoală, cât costă benzina şi, mai ales, cu cine îi lăsăm acasă dacă autorităţile vor decide să o închidă din nou!? Sigur, e sentimentul trăit de părinţi, nu de autorităţile de azi, care, aflate pe culmile neruşinării, văd plecarea la muncă sau la studii în străinătate ca o formă de reducere a propriilor probleme. Copiii de astăzi privesc însă şcoala ca pe o bursă de informaţii. Instagram, Tik Tok şi Whatsapp i-au ţinut conectaţi, dar vor să îşi revadă colegii, să afle ce mai e cool prin licee, să arate că sunt în pas cu moda şi să facă multe alte lucruri la care părinţii cu educaţie sănătoasă nici nu vor să se gândească, de ajung să trăiască o perioadă cu inima cât un purice! Sigur, se bucură să îşi revadă şi profesorii, mai ales pe cei cărora au curaj să le spună că testele repetate nu sunt o formulă smart de evaluare, ci doar o formă de stres timpuriu", a scris Cazanciuc, pe Facebook.

Potrivit social-democratului, se pare că "la mare preţ" sunt informaţiile despre şcolile din străinătate, iar "copii au înţeles că suntem ţara formelor fără fond", în care se adoptă o lege pentru a reduce numărul de elevi dintr-o clasă, dar nu se angajează noi profesori sau nu se construiesc unităţi de învăţământ.

"Nu ne luăm după nemţi sau japonezi care au ales să testeze pe toată lumea gratuit. Noi pare că am ales modelul suedez, al bătăliei naturale cu virusul (SARS-CoV-2), adică al imunizării prin boală, ca să nu ne acuze cineva că am cumpărat teste rapide de la cine ştie ce prieteni, asta după ce am demonstrat tuturor că avem potenţial de a deveni imperiu şi ne-am dotat cu 110 milioane de vaccinuri", a adăugat Robert Cazanciuc.

În opinia sa, populaţia este lăsată să se descurce singură în valul patru al pandemiei de COVID-19. "Este totuşi o bucurie să vezi cum educaţia literară a unora dintre actualii conducători ai ţării influenţează actul de guvernare, care pare inspirat din fabula Greierele şi Furnica, cel puţin când vezi sprijinul masiv acordat Untold şi SAGA, în timp ce milioanele de furnicuţe trebuie să se descurce singure în faţa valului 4 al pandemiei. (...) Lăsând la o parte dezbaterea politică, astăzi este o zi a bucuriei în care copiii frumoşi, şcolile festive, zâmbetele profesorilor şi ale părinţilor ne fac să privim cu încredere spre viitor. Baftă la şcoală", a transmis senatorul PSD. AGERPRES

Citeste si: Prima zi de școală. Festivități cu restricții pentru elevi și...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »