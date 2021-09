"Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau. Şi de candidat la congres voi candida chiar dacă filiala Olt nu se adaugă între cele 10 filiale. Vom avea suficiente filiale ca să mă vedeţi în postura de candidat. Şi dacă tot nu mi-aţi dat votul pe moţiune aştept să mă votaţi la congres, că aia contează, să votaţi la congres. Voturile pe moţiune sunt aşa cum sunt. Sigur că m-a durut, fraţilor. Să fim cinstiţi. Eu vin în judeţul Olt, am sute de kilometri nu cu maşina, pe jos. Eu ştiu unde e Osica, Cungrea, Studina şi aşa mai departe şi am participat în zeci de campanii, cu zeci de candidaţi, umăr la umăr, în prima linie, la 40 de grade temperatură sau când era frig, pe orice fel de vreme şi cu orice fel de candidat din partea PNL. Într-o vreme în care unii veneau cel mult la balul organizat la finalul anului, în nici un caz nu veneau în colbul uliţelor comunelor din Olt", a spus Ludovic Orban.

Preşedintele PNL a susţinut că în situaţia în care nu va fi reales preşedinte al partidului are multe lucruri plăcute pe care le poate face.

"Şi dacă nu mă alegeţi preşedinte să ştiţi că mie personal nu-mi faceţi un rău. În cei patru ani în care am fost preşedinte al PNL, în primul an - în concediu o zi jumătate, în al doilea an am fost în concediu trei zile, în al treilea an am fost două zile jumătate şi în ultimul an nu am nicio zi de concediu. Dacă mă suna cineva sâmbătă că avem un eveniment nu ştiu pe unde, nu conta că aveam programată o masă în familie sau că trebuia să mă duc la cine ştie ce activitate care să-mi facă mie plăcere. Eu mă suiam în maşină şi veneam pentru că aşa era nevoie pentru colegii mei din PNL. Deci, slavă Domnului, am la restanţe, n-am mai jucat un fotbal de nu ştiu când, deşi sunt jucător de fotbal, n-am mai jucat un bridge de nu ştiu când, n-am mai citit aşa o carte, s-o citesc adânc, citesc 4 - 5 pagini până îmi pică ochii în nas de somn şi de oboseală. Am multe lucruri plăcute pe care pot să le fac în viaţa asta", a adăugat Orban.

El a susţinut că ceea ce s-a întâmplat în partid în ultima vreme nu are legătură cu liberalismul şi democraţia.

Citeste si: Orban, la PNL Sector 1: Pe 25 septembrie alegem președintele PNL,...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

"Dacă liberalii acceptă ceea ce se întâmplă, şi anume schimbarea voinţei reale a oamenilor prin instrumente de presiune, de control, prin promisiuni de bani, prin ameninţări cu excluderi din partid, prin ameninţări cu demiteri din funcţii, înseamnă că noi nu o să mai fim Partidul Naţional Liberal, ci o să fim o armată de umili executanţi. (...) Nu Guvernul conduce partidul, ci partidul trebuie să conducă Guvernul, aceasta este regula! Izvorul legitimităţii este munca fiecăruia dintre liberali. Dacă liberalii acceptă să vină un ministru să spună că dacă nu votezi cu Cîţu îţi dau afară prefectul sau îţi dau afară pe oricine altcineva sau nu mai dau bani primarilor dacă nu mergeţi cu mine, înseamnă că ăsta nu mai e Partidul Naţional Liberal", a afirmat Ludovic Orban. AGERPRES