"Ce preşedinte îşi alege PNL este strict decizia PNL, fie că va fi Ludovic Orban, fie că va fi Florin Cîţu. Discuţiile politice legate de viitorul coaliţiei vor fi purtate cu viitorul preşedinte al PNL, oricare ar fi acesta. Solicitarea noastră, poziţia noastră de fapt este că e nevoie de un nou premier care să aibă abilitatea profesională şi maturitatea de a conduce un guvern de coaliţie, lucru pe care, din păcate, actualul premier nu îl deţine", a afirmat Dan Barna.

Liderul USR PLUS este de părere că o alianţă cu PNL şi UDMR este "singura capabilă să poată să aducă reforme în România".

"Eu cred sincer că o coaliţie USR PLUS - PNL - UDMR este singura capabilă să poată să aducă reforme în România şi să poată să aduce acea schimbare pe care şi-o doresc şi de care are nevoie România atât de mult, fie că vorbim de reforma în justiţie, fie că vorbim de reformele pe zona economică, însă sunt două scenarii: fie PNL vine cu o propunere de nou premier, ne aşezăm la masă, stabilim un calendar foarte clar al acestor reforme pe care le susţine şi USR PLUS şi care se regăsesc în programul de guvernare şi mergem mai departe, fie, dacă rămâne pe mai departe propunerea cu actualul premier şi cu susţinerea PSD, vom merge în opoziţie şi de acolo vom continua să promovăm nevoia de reformă de care România are nevoie", a explicat Barna.

Referindu-se la propunerea ca funcţia de premier să revină partidului pe care îl conduce, Dan Barna a spus: "Nu este vorba de o revendicare. Sunt diverse scenarii care sunt puse în dezbatere. Eu sunt foarte realist. Există nişte ponderi în această coaliţie. Acele ponderi dau un drept de opţiune. Desigur, dacă PNL consideră că doreşte să aibă şi Camera şi Senatul şi sunt de acord să avem noi premierul, evident că poate să fie un scenariu, dar nu este nicio condiţie, în niciun caz. Este una dintre alternativele discutate teoretic".

Citeste si: Premierul - mesaj de Ziua Pompierilor: Munca lor impresionează prin...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Acesta a evitat să spună dacă şi-ar asuma o funcţie de premier.

"Nu s-a vorbit niciodată despre asta. Dacă se va ajunge acolo, vom vedea care este cea mai bună opţiune", a precizat co-preşedintele USR PLUS. AGERPRES