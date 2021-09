"Este o fugă după imagine, nu are nicio esenţă politică ceea ce se întâmplă în Parlament. Mai mult, duce la o scârbire a românilor faţă de politicieni tot ceea ce se întâmplă. Şi eu sunt siderat şi dezgustat de astfel de atitudini. Totuşi, în Parlament trebuie să existe un dialog. S-a căutat acest moment de scandal. Cum s-a ajuns aici cred că ştim cu toţii. Avem un preşedinte al României, domnul Klaus Iohannis, care a încălcat spiritul Constituţiei. Nu a dat dreptul partidului care a câştigat, respectiv PSD, să desemneze un prim-ministru şi să aibă în cele zece zile constituţionale să încerce să creeze o majoritate şi a forţat o coaliţie a pierzătorilor şi acum vedem efectele cu toţii. (...) Am fost cu propunerea de a face un guvern de uniune naţională. Fiindcă cu toţii aveam cifrele şi din economie şi faptul că această pandemie nu trece într-un an de zile. Preşedintele a ales altceva", a declarat Marcel Ciolacu la B1 TV.

El a spus că nu înţelege de ce PSD este acuzat de blat, din moment ce PNL deţine "toate funcţiile din statul român".

"Celor de la PNL nu le lipseşte nimic. Au toate funcţiile din statul român. PSD-ul este în opoziţie. Şi a început această mascaradă. Fiindcă avem o criză economică şi o criză sanitară. Evidente amândouă. I-au prins total nepregătiţi şi pentru valul patru, i-au prins total nepregătiţi şi pentru scumpirile din energie. Nu au nicio coerenţă ca să facă faţă. Eu am contestat, când a venit Orban cu bugetul prin asumare de răspundere, la CCR, am zis că e conflict constituţional. Acum avem şeful PNL-ului, preşedintele Camerei, prim-ministrul, domnul Cîţu, PNL, prim-ministrul contestă - conflict constituţional al cui? Al moţiunii şi documentelor făcute de Orban, de la Cameră. Ăsta este adevărul. Circul pe care îl vedem n-ar trebui să se întâmple, mai ales în România, după 30 de ani de democraţie şi când dorim totuşi să facem un pas înainte", a subliniat Ciolacu.

Liderul PSD a exclus la acest moment o colaborare cu PNL în cadrul unui guvern de uniune naţională şi a reiterat că revenirea la normalitate se poate face doar în urma unor alegeri anticipate.

"Este exclus în acest moment, pentru că s-au pierdut timpii adecvaţi pentru a face acest lucru, dintr-o încăpăţânare a preşedintelui României de a avea guvernul său. Şi vedem normalitatea promisă de preşedintele României în ceea ce priveşte funcţionarea Parlamentului şi a Guvernului şi traiul românilor. În urma unor alegeri, este posibilă o astfel de discuţie. Fiindcă e un restart şi românii întotdeauna au dreptate. (...) Este evident că PSD nu va susţine un guvern minoritar al PNL", a afirmat Ciolacu.

Potrivit acestuia, s-ar putea organiza alegeri anticipate mai repede de 45 de zile dacă s-ar modifica legea electorală şi a dat exemplul altor state europene care au avut alegeri anticipate în ultimii ani.

Ciolacu a precizat că PSD aşteaptă decizia CCR privind constituţionalitatea moţiunii de cenzură înainte de a o vota.

"Vă aduceţi aminte de Avocatul Poporului? Am contestat noi schimbarea Avocatului Poporului. În ziua în care era vot pentru un nou avocat al poporului, a dat o decizie CCR că Avocatul Poporului este schimbat abuziv. Dacă s-ar fi dat votul? Şi venea decizia Curţii că doamna Renate Weber revine pe funcţie. Aveam doi avocaţi ai poporului în funcţie? Că erau amândoi legitimi. Unul pus de CCR, celălalt votat de Parlament. Dacă ne trezim cu doi prim-miniştri?", a explicat el decizia PSD.

Marcel Ciolacu nu a exclus posibilitatea intrării PSD la guvernare şi a menţionat că propunerea social-democraţilor pentru prim-ministru este, în continuare, medicul Alexandru Rafila.

"Cum intri la guvernare? Te invită preşedintele la consultări. Am fost şi am desemnat o dată, din partea PSD-ului - domnul Alexandru Rafila. Este cel mai potrivit. (...) Niciun lider n-a zis 'domnule, trebuie să intrăm neapărat la guvernare'. Toţi liderii PSD au zis: 'Domnule, până la urmă, dacă trebuie să intre PSD-ul, nu e nicio problemă; până la urmă vom face faţă şi acestor crize'. (...) Rămân ferm convins că în acest moment România nu poate depăşi această criză politică decât prin alegeri anticipate. (...) Dacă preşedintele ne încredinţează mandatul, vom încerca să creăm o majoritate", a spus Ciolacu.

El a susţinut că la acest moment PSD are oameni pregătiţi să preia guvernarea, dar şi un program de guvernare aproape finalizat.

"Avem şi o garnitură de specialişti, marea majoritate tineri, au cam 90% din programul de guvernare aproape finalizat. Nu ne-am aşteptat nici noi, totuşi, un guvern după şase luni să intre într-un asemenea bâlci. Îi prezentăm când se apropie nişte alegeri. Dacă se doreşte totuşi intrarea într-o zonă a unei Românii cât de cât normale, preşedintele României trebuie să iasă la televizor şi să zică: 'Dragi români, am greşit'. În acel moment, domnul Rafila este propunerea PSD. Nu avem altă decizie a partidului", a precizat Ciolacu. AGERPRES