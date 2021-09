Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a apreciat joi că, în ciuda afirmaţiilor preşedintelui Klaus Iohannis, conform căruia "chestiunea guvernamentală nu este absolut deloc îngrijorătoare", Guvernul are "un picior rupt şi o gleznă scrântită".

"Mă bucur să văd un preşedinte optimist. Ce pot să spun? Nu are legătură cu realitatea. Este un guvern care are un picior rupt şi o gleznă scrântită, dar dacă nu e îngrijorătoare situaţia, suntem bine", a spus Barna, pentru Digi 24.

În ce priveşte discuţiile pe care le-a purtat cu Iohannis în această săptămână la Palatul Cotroceni, Barna a declarat că preşedintele i-a dat de înţeles că nu ia în calcul varianta schimbării premierului.

"Eu am pus problema respectivă (a plecării lui Florin Cîţu, n.r.) şi preşedintele a zis că deocamdată nu discutăm despre asta. Sau, mă rog, a zis că nu discută despre asta. (...) Toată discuţia este despre congresul PNL. După congresul PNL sunt convins că multe discuţii şi multe staturi de vorbă, brusc, se vor activa şi vor fi posibile. Până atunci vedem un PNL strâns glugă de coceni în spatele premierului Cîţu", a afirmat liderul USR PLUS.

Barna a mai spus că partidul va susţine supunerea la vot a moţiunii săptămâna viitoare, dar că estimează că dezbaterea va fi blocată de către PSD şi PNL.

"Eu mi-aş dori ca marţi să se voteze moţiunea de cenzură. Din ce am văzut în ultimele zile, din ce am văzut în Parlament, acest bloc solidar Florin Cîţu - Marcel Ciolacu, PSD - PNL, probabil că vor bloca - am o prezumţie că asta se va întâmpla - şi votul moţiunii de marţi sau miercuri. Eu cred că moţiunea nu va ajunge la vot, va fi blocată. Eu sper ca cei doi preşedinţi să înţeleagă, dincolo de agenda lor personală, cât de important este să fie respectată Constituţia. Suntem într-un cadru de încălcare grosieră a Constituţiei. (...) Ca să fiu transparent şi sincer până la capăt, mă aştept ca acest vot să nu se întâmple, dintr-un motiv sau altul. Noi vom face tot ce depinde de noi, dar în realitate mă aştept ca el să fie blocat de această coaliţie care funcţionează acum, Florin Cîţu cu PSD", a susţinut el.

Dan Barna a apreciat că joi, în timpul şedinţei de plen reunit, Florin Roman a avut o "încercare ridicolă de a implementa un nou stil de parlamentarism" în care conducerea şedinţei se preia "cu japca, aşa, ca la Gara de Nord, când te bagi în faţă la bilete".

"Dacă nu e un pic atent preşedintele de şedinţă, repede luăm microfonul şi începem să conducem şedinţa, firesc, aşa. A fost un lucru evident abuziv, care a creat revoltă şi nemulţumire", a spus el.

Liderul USR PLUS a subliniat că dezaprobă orice formă de agresiune verbală sau fizică şi a adăugat că este importantă respectarea regulilor şi a Constituţiei. AGERPRES