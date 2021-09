"În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la Cabinetul premierului. Mergem mai departe", a scris Dan Barna, pe pagina sa de Facebook.

Copreședintele USR PLUS Dan Barna a anunțat, încă de luni seara, că miniștrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîțu.

"Florin Cîțu a dinamitate conștient și perfect responsabilitate această coaliție", a susținut Barna.

Marți după-amiază, reprezentanții USR PLUS sunt așteptați la Palatul Cotroceni, președinte Klaus Iohannis invitând-i să discute în contextul crizei guvernamentale.

Conform Legii privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, demisia din funcțiile de membru al Guvernului se anunță public, se prezintă în scris prim-ministrului și devine irevocabil din momentul în care sa luat act de depunere ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii (art. 6). În cazul în care încetarea calității de membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei (...), președintele României, propunerea premierului, ia act de această și declară funcțiile vacante ale membrilor Guvernului (art. 8, alin. (1)) .

Același act normativ prevede desemnarea de miniștri interimari pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

Constituția României stipulează, articolul 85 alineat (2) că, "în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, președintele revocă și numește, propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului", iar "dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, președintele României va putea exercita atribuția necesară la nivelul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru ". AGERPRES