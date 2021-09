"Am depus jurământul în decembrie plin de entuziasm şi de speranţă. Am avut un carnet nou de cecuri albe. Ştiam că n-o să fie uşor într-o coaliţie care a trecut cu poticneli mari de la bun început. Subiectele "sensibile", SIIJ, alegerile în două tururi, pensiile speciale etc, au fost lăsate la final, la negocierile de la Vila Lac. Văzând rezistenţa cu dinţii încleştaţi în faţa lor, i-am spus lui Dacian (Cioloş - n.r.) că eu nu văd cum aş putea funcţiona în acea echipă ca să obţin rezultate. A trecut o noapte şi mi-am zis: ce le-ai spus altora ani de zile, să se concentreze pe cum să lucreze cu cei cu care aparent nu se văd soluţii, acum trebuie să faci tu. Şi am intrat în joc şi asta am făcut opt luni. Am căutat soluţii, zi de zi, pentru a livra un program cu care formal eram de acord, dar pe care fiecare trebuia să-l livreze pe cont propriu. Ar fi putut merge, chiar aşa cu frâna de mână, dar, acolo de unde vin eu, lipsa de predictibilitate în reacţii este un comportament care se sancţionează decisiv. Şi suntem în USR PLUS al naibii de mulţi din business. Din acel business în care ai dreptul la o singură greşeală. Pentru două trebuie să ai un credit de idiosincrazie uriaş. Dar când eşti cu buzunarul gol, ba unii te mai scot şi dator, este misiune imposibilă. Asta ar fi trebuit să vadă minţile strălucite din jurul premierului înainte de a şopti "all-in". Programul de guvernare rămâne pe masă", a scris ministrul Teleman, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Cercetării va susţine marţi o conferinţă de presă de bilanţ.

Miniştrii USR PLUS ar urma să îşi depună demisiile, marţi dimineaţa, la Guvern.

Copreşedintele formaţiunii, vicepremierul Dan Barna, a anunţat, luni seara, că miniştrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîţu. AGERPRES

