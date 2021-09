Liderul liberal Ludovic Orban este de părere că dacă Florin Cîțu nu va mai fi premier, este posibil ca USR PLUS să revină la masa negocierilor, pentru că singura coaliție decentă și rezonabilă este cea formată din PNL, USR PLUS, UDMR și minorități.

Dacă Cîțu nu va mai fi premier, USR PLUS vor începe negocierile

Acesta a declarat luni seara că demisia miniștrilor USR PLUS este o adâncire a crizei declanșate pe fondul unor decizii luate de premier care "au aruncat în aer coaliția" și care arată fie lipsa de experiență politică, fie că a fost prost sfătuit.

a luat niște decizii care pur și simplu au aruncat în aer coaliția și au determinat reacția celor de la USR PLUS. Responsabilitatea guvernului presupune să te concentreze pe punerea în practică a programului de guvernare " , a spus Orban luni, la Realitatea Plus.

Guvernarea cu sprijinul PSD sau AUR este "inacceptabilă"

Ludovic Orban a apreciat că singura coaliție "decentă și rezonabilă", care are sprijin în electoratul de dreapta, este cea formată după alegerile parlamentare de anul trecut și că soluția guvernării cu sprijin din partea PSD sau AUR este "inacceptabilă".

). Nu poți să-ți construiești o proiecție de guvernare, când ești în primul an de guvernare, făcând-te prizonier partidului toxic pe care tu l-ai atacat 30 de ani și cu care te-ai luptat 30 de ani. Cum să devii tu prizonierul PSD, cum să lași România din nou pe mâna PSD? " , a afirmat președintele PNL.

Cîțu ar putea să-și păstreze funcțiile cu sprijinul social-democraților

Orban a adăugat că, dacă Florin Cîțu nu va mai fi premier, este posibil ca USR PLUS să revină la masa negocierilor și că singură modalitate ca premier să își păstreze funcția ar fi cea cu sprijinul social-democraților.