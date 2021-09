Dacian Cioloş a spus că, dacă trece moţiunea în Parlament, USR PLUS va încerca reconstruirea coaliţiei.

"Dacă trece moţiunea, vom încerca împreună cu PNL şi cu UDMR să găsim o altă formulă de premier cu care să reconstruim coaliţia. Preşedintele Klaus Iohannis este cel care face propunerea de premier, dar dacă intenţia celor trei partide este să propună, exact cum am făcut. Nu e obligat în niciun fel (preşedintele - n.r.), dar cred că şi interesul domnului preşedinte e să aibă un guvern care să lucreze la reforme. Nu asta ne dorim?", a explicat, la Digi 24, Cioloş.

El a menţionat că, în cazul în care moţiunea de cenzură nu va trece, USR PLUS nu va susţine un guvern minoritar.

"Rămâne minoritar, dacă va găsi susţinere în Parlament, pentru că oricum va trebui să vină să ceară încrederea Parlamentului peste maximum 45 de zile. Se va schimba structura Guvernului, pentru că va trebui să vină cu propuneri de miniştri pentru portofoliile rămase neocupate, dar nu va avea susţinerea USR PLUS. Noi nu vom susţine un guvern minoritar PNL, pentru că dacă nici cu noi acolo nu am avut convingerea că putem face reforme, cu atât mai puţin, când am văzut cum acţionează premierul Cîţu când are mână liberă sau când îşi ia mână liberă, nu vedem de ce să susţinem un guvern minoritar. Dar noi suntem dispuşi să discutăm o colaborare în continuare cu PNL şi UDMR, pentru că nu vedem altă posibilitate pentru USR PLUS de colaborare pentru formarea unui guvern decât cu PNL şi UDMR. Suntem deschişi pentru această situaţie, dar cu un premier cu care să putem lucra", a afirmat Cioloş.

Cioloş a susţinut că USR PLUS nu intenţiona să iasă de la guvernare dacă nu apărea această criză.

"Vă spun: nu. Am tot văzut pe tot felul de surse că eu sau altcineva vrem să ieşim de la guvernare. Nu. Am avut mai multe discuţii cu premierul Cîţu să găsim soluţii, să ne înţelegem, să explicăm fiecare celuilalt priorităţile din programul de guvernare, să găsim formule. Nu aş fi făcut lucrul acesta dacă am fi vrut să ieşim de la guvernare. Nu aveam motiv să ieşim cu orice preţ de la guvernare, pentru că noi voiam să facem reforme", a adăugat Cioloş.

El a mai spus că nu l-a văzut pe premierul Cîţu "să se bată pentru depolitizare, pentru reforme", dar l-a văzut că "se bate până la capăt, până să dea afară un ministru ca să aibă un aviz, ca să treacă un proiect de 50 de miliarde de lei, în condiţiile în care se plânge că nu sunt bani la rectificare pentru proiecte".

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a anunţat că vineri seară a fost depusă moţiunea de cenzură, după ce în cadrul negocierilor din coaliţia de guvernare fiecare formaţiune şi-a menţinut punctul de vedere, fără a se ajunge la un acord pentru a continua colaborarea. Moţiunea de cenzură are 122 de semnături ale USR PLUS şi AUR. AGERPRES