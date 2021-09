Partidul AUR nu se va alia niciodată cu USR-PLUS

George Simion afirmă cu covingere că partidul AUR nu face și nu va face niciodată alinață cu USR. Singura alianță posibilă, susține Simion, este ”cu românii”.

„Nu ne-am aliat și nu ne vom alia niciodată cu USR. Singura alianță pe care o avem și cu românii și românii ne cer să facem cu adevărat opoziție și să scăpăm țara de Cîțu și toți miniștrii lui. Cine va zice altceva vrea sa îl salveze pe Cîțu. ”

George Simion a mai adăugat că zilele lui Cîțu la guvernare sunt numărate. Liderul AUR spune că va face tot ce le stă în putință ca să scape de premier, pentru că, de altfel, acest lucru și-l doresc și românii.

„Numărătoarea inversă a acestui guvernări dezastruoase de la Palatul Victoria a început din momentul în care AUR a anunțat moțiunea de cenzură. Cîțu, fă-ți bagajele! Românii nu te mai vor! ” , A scris acesta într-o postare pe Facebook.

Moțiunea de cenzură contra Guvernului Cîțu

George Simion a povestit despre cum a fost întocmită moțiunea împotriva Guvernului Cîțu, dar și despre înțelegerea cu USR-PLUS, dar și cu PSD. Acesta afirmă cu tărie că obiectivul moțiunii de a da jos guvernarea Cîțu este cerut cu ardoare și de românii din țară.

"Obiectivul nostru cerut de români toată vara a fost textual 'Domnu' Simion, scăpați- ne de astaștia, că nu mai suportăm '. (...) Am vorbit cu PSD-ul, din luna august.' Cum facem? Depunem începutul sesiunii moțiune de cenzură? Și, cum l-ați văzut pe domnul Barna, așa au făcut și cei de la PSD: depunem moțiune de cenzură, nu depunem moțiune de cenzură.

Și atunci dacă ei au spus că nu depunem moțiune, am început să lucrăm la textul moțiunii, am depus-o, nu sunt rost pentru comentarii acum de domnul Ciolacu că a spus că nu sunt serioși sau că este o fițuică. Nu are rost pentru că aș crea creații suplimentare, iar obiectivul nostru în acest moment este să fie jos Guvernul Cîțu" , a spus George Simion.

Critici la adresa USR în moțiunea AUR contra Guvernului Cîțu

Copreședinții a mărturisit că în moțiunea împotriva guvernului Cîțu pregătit de AUR, se regăseau și critică la adresa partidului USR, însă acestea vor fi scoase în urma lor înțelegerii cu partidul lui Cioloș și Barna.

"Noi am vorbit cu Ionuț Moșteanu, care este președintele Grupului USR de la Camera Deputaților, care avem o moțiune comună, pornind de la textul nostru, care are 18 pagini, și să convenim pe un text. Știți, moțiunea noastră cuprinde inclusiv critici la adresa USR-ului " , a mai specificat Simion.