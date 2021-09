Preşedintele PNL, Ludovic Orban a declarat, joi, că în acest moment este "o situaţie politică din care nu are nimeni de câştigat" şi orice plecare din coaliţie duce la pierderea majorităţii.

Orban a făcut un "apel apăsat" la premierul Florin Cîţu să înţeleagă gravitatea momentului şi la USR PLUS să nu pună presiune asupra Guvernului. El a spus că are încredere că preşedintele Iohannis va fi un factor de echilibru care să ajute la buna funcţionare a acestei coaliţii.

"Suntem într-o situaţie politică din care nu are nimeni de câştigat, nici premierul Cîţu, nici USR PLUS şi nici o altă formaţiune politică din coaliţia de guvernare. Ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal, sunt în primul rând garant al unităţii Partidului Naţional Liberal, dar în acelaşi timp obiectivul meu este acela de a garanta funcţionarea coaliţiei care a format majoritatea parlamentară şi care a reuşit învestirea Guvernului. Nu putem guverna fără ca fiecare dintre formaţiunile politice care semnat acordul de coaliţie să susţină programul de guvernare. Orice plecare a unei formaţiuni politice din coaliţie poate duce la pierderea majorităţii parlamentare şi la aducerea guvernului şi a României din nou la cheremul şi bunul plac al PSD", a afirmat Orban.

El a spus că nu se poate arunca în aer unitatea coaliţiei din "motive conjuncturale".

"Fac un apel apăsat în primul rând către premierul Florin Cîţu şi către toţi colegii din PNL să înţeleagă gravitatea momentului. Guvernarea presupune maturitate, echilibru, dialog, respect faţă de partenerii de guvernare, presupune responsabilitate faţă de cetăţeni. Nu putem din motive conjuncturale să aruncăm în aer unitatea coaliţiei. Fac apel şi către colegii din USR PLUS să înţeleagă că nu este o soluţie să pună presiune asupra Guvernului din care fac parte şi să spună chiar că s-ar alia cu PSD. Nu pot să cred că vreuna din formaţiunile din coaliţie s-ar putea să se gândească măcar pentru o secundă că s-ar putea bizui pe PSD. Tocmai din acest motiv ne-am unit în această coaliţie ca să împiedicăm accesul la putere al PSD, indiferent dacă acest acces la putere este direct sau indirect", a susţinut Orban.

Orban a menţionat că această coaliţie este singura care poate să guverneze în interesul României.

"Sunt omul care din ianuarie am solicitat lansarea unui nou plan de dezvoltare locală. Acest plan este o necesitate absolută. (...) Am susţinut constant necesitatea lansării acestui proiect, pentru că şansa la dezvoltare a comunităţilor, în special a celor mai sărace, nu poate fi făcută decât cu dezvoltarea infrastructurii. Actul normativ, ordonanţa de urgenţă sau proiectul de lege trebuie adoptat cât mai repede şi lansat în cursul acestui an acest plan de dezvoltare locală. Sunt convins că se pot găsi soluţii care să ducă la adoptarea acestui program cât mai repede şi să nu pericliteze funcţionarea coaliţiei", a spus Orban.

El a adăugat că "guvernarea în coaliţie presupune foarte multă disponibilitate la dialog, căutarea permanentă, prin negocieri, a soluţiilor care să fie susţinute de formaţiunile din coaliţie".

Liderul PNL a mai spus că speră că preşedintele Klaus Iohannis va fi un factor de echilibru în această situaţie.

"De asemenea, am încredere că preşedintele Iohannis va fi un factor de echilibru care să ajute la buna funcţionare a acestei coaliţii şi la îndeplinirea programului de guvernare. (...) Trebuie să ne aşezăm la masa negocierilor, să punem pe primul plan interesul României, care este strict legat de buna funcţionare a coaliţiei de guvernare", a mai menţionat Orban. AGERPRES