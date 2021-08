Dan Barna, copreședintele formațiunii USR PLUS, a declarat sâmbătă, la Comitetul Politic USR PLUS în care s-au prezentat candidaturile pentru președinția și Biroul Național al Partidului, că grupul politic menționat a arătat „că se poate și altfel decât reciclând mereu capacele de bere ale securității și oamenii miruiți de Ion Iliescu”.

"Este o oportunitate de viaţă de a face parte, alături de voi, din cel mai spectaculos fenomen politic din România ultimilor 30 de ani. (...) Şi spun asta pentru că, în realitate, USR PLUS este singurul partid cu membri autentici din societatea civilă, este singurul partid care nu e vreo aripă frântă sau fracturată de-a vechilor partide, e un partid care nu are obiceiurile, apucăturile şi ADN-ul vechilor partide şi nici nu le vom avea. Acesta este angajamentul cu care am venit în faţa românilor şi acesta este angajamentul pe care USR PLUS îl va lua în continuare. Suntem singurii, şi acesta nu este deloc puţin lucru, care putem privi spre viitor în orice moment fără ghiulele atârnate de trecut, fără dulapuri întregi cu schelete care se prăbuşesc peste noi de câte ori mai vine o campanie. Şi nu mi-e teamă să spun asta, pentru că suntem cu adevărat diferiţi", a afirmat Dan Barna.

În opinia sa, USR PLUS reprezintă "disperata nevoie de schimbare pe care societatea o simte şi o cere".

"Am făcut un lucru deloc uşor - nu am stat doar să observăm că lucrurile nu merg bine. (...) Buna noastră credinţă este o valoare care nu este negociabilă şi o spun pentru toţi cei care vin şi ne prezintă diverse Fete Morgana de stimulare a bunăvoinţei. (...) Pariurile pe care le facem în fiecare zi prin consilierii noştri, prin primarii noştri, prin miniştrii noştri, atât de atacaţi, arată de fapt că România înţelege şi noi arătăm că se poate şi altfel decât reciclând mereu capacele de bere ale securităţii şi oamenii miruiţi de Ion Iliescu. Am arătat că se poate cu o nouă generaţie de politicieni, exact asta suntem, exact asta prezintă astăzi USR PLUS în faţa României", a argumentat Dan Barna.

El a adăugat că USR PLUS a arătat totodată că poate convinge un milion de români să semneze pentru "Fără penali în funcţii publice", "când erau atâtea pariuri care spuneau că un astfel de demers nu va reuşi niciodată".

"Este un proiect pe care l-am coordonat personal şi merităm să fim mândri, pentru că am făcut un lucru fără precedent în România, şi această iniţiativă va deveni literă de Constituţie în momentul în care situaţia pandemică ne va permite lucrul acesta şi va fi o schimbare pe care noi împreună am făcut-o. Şi am mai dovedit în patru rânduri de alegeri foarte complicate că putem obţine încrederea oamenilor şi sprjinul lor în a ne susţine pe mai departe proiectul. Am dovedit şi acea consecvenţă care a lipsit de 30 de ani în politica din România. (...) Acum suntem la guvernare. Eram puţini şi acum suntem mai mulţi, şi vom fi şi mai mulţi, vă promit lucrul acesta", a arătat copreşedintele USR PLUS.

Potrivit acestuia, "mai sunt unii prin Parlament care încearcă în mod ridicol să copieze şi să cloneze discursul şi metodele din legislatura trecută" ale USR PLUS.

"Există această impresie, care există încă în politică, că forma şi gălăgia sunt suficiente. Forma fără conţinut înseamnă nimic. (...) Şi se mai încearcă, şi o vedeţi foarte mult în media, să fim pictaţi irelevanţi, ca neprezenţi, nesemnificativi. S-au înşelat foarte rău toţi cei care cred acest lucru. (...) Nu vom fi un partid de coaliţie care să voteze şi să susţină aceeaşi Mărie cu altă pălărie, doar de cumsecădenia celorlalţi. Îmi depun astăzi candidatura pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS. Ştiu foarte bine de unde am plecat, ştiu exact unde suntem noi, ca organizaţie, în acest moment şi ştiu şi unde trebuie să ajungem pentru ca voturile şi încrederea oamenilor care ne-au trimis în Parlament să fie răsplătite şi recunoscute - acesta este motivul pentru care candidez astăzi. (...) Atunci când eşti la guvernare, postările populare pe Facebook nu te mai ajută. Atunci când eşti la guvernare, politică înseamnă exact negocierea obositoare şi încăpăţânată din şedinţele de coaliţie", a spus Dan Barna.

El a dat asigurări că USR PLUS nu va deveni niciodată un partid de lider, pentru că este un partid în care valorile şi vocile contează foarte mult, dar democraţia şi funcţionarea internă a unui partid constituie un proces, şi nu o finalitate.

"Scopul unui partid nu este existenţa şi lustruirea nesfârşită a unor proceduri interne, scopul unui partid este guvernarea şi transformarea politicilor şi priorităţilor pe care le susţin membrii săi în realităţi pentru România. Aceasta este miza acestui USR PLUS care să meargă mai departe - capacitatea de a guverna. Şi am avut multe discuţii între noi în aceşti ani, unele dintre acestea au fost foarte grele, unele au generat compromisuri, dar lucrul pentru care vă mulţumesc fiecăruia dintre voi este tocmai această capacitate de a merge mai departe", a completat liderul USR PLUS.

Acesta a avut în final un mesaj "şi pentru prieteni şi pentru oponenţi": "Nu vă jucaţi cu USR PLUS, suntem aici să rămânem. Am arătat că nu putem fi ignoraţi, am arătat că nu putem fi evitaţi şi nu putem fi daţi deoparte. Ne-am câştigat pe merit aceste locuri şi în coaliţie, şi în Parlament şi în guvernarea locală şi naţională a României, pentru că reprezentăm bucata aceea de Românie care vrea modernitate, dezvoltare. (...) Suntem aici, şi rămânem aici".

Comitetul Politic al USR PLUS s-a reunit sâmbătă, la Teatrul Naţional din Bucureşti, pentru prezentarea candidaturilor la preşedinţia formaţiunii şi pentru componenţa Biroului Naţional. În cursa pentru preşedinţia USR PLUS s-au înscris vicepremierul Dan Barna, europarlamentarul Dacian Cioloş, copreşedinţi ai formaţiunii, şi senatorul Irineu Darău. AGERPRES.