Într-o declaraţie acordată presei, edilul a transmis că pe 1 septembrie va avea loc o şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe a cărei ordine de zi vor figura: desfiinţarea Companiei Municipale Parcuri şi Grădini, a Companiei Municipale Întreţinerea Arborilor, reducerea tarifelor la Compania pentru Întreţinerea Arborilor (până la desfiinţarea societăţii), precum şi ridicarea exclusivităţii Companiei Parcuri şi Grădini în ceea ce priveşte salubrizarea şi întreţinerea parcurilor bucureştene.

"Până acum, în contractul de delegare a serviciului de întreţinere a spaţiilor verzi şi de salubritate în parcuri, era o clauză de exclusivitate. ALPAB, chiar dacă avea oameni, nu putea să vină să măture sau să tundă iarba. După 1 septembrie, când o să dăm aceste hotărâri, o să avem nişte oameni de la ALPAB cu care o să intervenim şi chiar luni dimineaţă, o să vedeţi, o să venim cu 40 de oameni în Parcul Cişmigiu. (...) Am promisiunea de la ALPAB că într-o săptămână Parcul Cişmigiu o să arate aşa cum trebuie să arate un parc, mai puţin lucrările de investiţii, de asfaltare de alei, pentru care în momentul acesta nu avem bani", a spus el.

În continuare, a adăugat Nicuşor Dan, se vor efectua lucrări de salubrizare şi întreţinere şi în celelalte parcuri, precum Regele Mihai I (Herăstrău) şi Carol.

Potrivit primarului general, Adunarea generală a acţionarilor şi Consiliul de administraţie care coordonează Compania Municipală Parcuri şi Grădini vor trebui să schimbe directorul acestei societăţi, pentru lunile rămase până la sfârşitul anului.

Citeste si: Tramvaiele vechi din Capitală pun în pericol viața călătorilor

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

"Este o problemă care porneşte din decizia fostei administraţii de a muta activitatea pe companii. Noi am avut o administraţie, ALPAB, care funcţiona rezonabil, până când în anul 2018 s-a luat decizia ca activitatea să se mute pe companii. Am avut două conduceri succesive la companie. Niciuna corespunzătoare. Adică, şi pe comenzile care s-au dat fie în ce priveşte tunderea ierbii, fie în ce priveşte curăţenia, golirea coşurilor de gunoi, curăţarea locurilor de joacă s-a făcut treabă de mântuială", a susţinut Nicuşor Dan.

El a precizat că, iniţial, pentru întreţinerea parcurilor au fost alocate 8 milioane de lei, sumă care pe 29 iunie, în baza rectificării bugetare, a fost mărită la 15 milioane de lei, însă nu a funcţionat "colaborarea" dintre ALPAB şi Compania Parcuri şi Grădini.

"Pe de o parte, ALPAB, deşi a avut bani, nu a comandat suficient şi acesta este reproşul pe care l-am adus directorului pe care eu îl înlocuiesc astăzi, pe de altă parte, compania a făcut lucrări de mântuială. Chiar dacă ei au fost plătiţi să salubrizeze aleile, să tundă iarba... au aruncat-o pe alei. Trebuia să cureţe locurile de joacă, au făcut asta de mântuială şi bucureştenii au văzut-o", a explicat primarul.

Conform acestuia, PMB nu a încetat până în prezent colaborarea cu Compania Parcuri şi Grădini deoarece contractul colectiv de muncă prevede numeroase salarii compensatorii.

Citeste si: Nou marcaj rutier în Capitală. Amenzi de 725 de lei pentru...

"Fie că le dădeam de lucru, fie că nu le dădeam de lucru, oamenii ăştia erau plătiţi până la 31 decembrie 2021 şi atunci am ales să continuăm colaborarea. Dacă tot aveam nişte oameni pe care trebuia să îi plătim, fie că muncesc, fie că nu muncesc, am ales soluţia rezonabilă să lucrăm cu ei cel puţin până la sfârşitul anului. (...) Chiar dacă noi am luat decizia de desfiinţare a acestei companii, până se numeşte un lichidator, până când instanţa constată, se verifică activele, sunt luni bune în care această companie funcţionează. Noi avem aproximativ 40 de oameni la ALPAB cu care putem să intervenim, ei au o sută de oameni cu care pot să intervină", a afirmat Nicuşor Dan. AGERPRES.