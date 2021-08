"N-am discutat acest subiect (în şedinţa coaliţiei - n.r.). Această subvenţie trebuie redusă, din punctul meu de vedere. Nu mai avem până în 2024 alegeri, ca atare, ea trebuie dimensionată în funcţie de cheltuielile normale şi fireşti ale unei formaţiuni politice, cheltuieli care sunt pentru sedii, pentru personalul care deserveşte partidul, eventual cheltuieli pentru asigurarea comunicării publice cu cetăţenii", a precizat Orban.

El a adăugat că nu a văzut suma alocată la rectificare pentru finanţarea partidelor politice, dar nu este de acord cu suplimentarea acesteia.

"În ceea ce mă priveşte pe mine, eu n-am cheltuit niciun leu din fondurile partidului pentru prezenţa mea la conferinţele judeţene sau prezenţa mea la procedura de prezentare a moţiunilor. Sigur, există personalul SPP şi deplasarea pe care o fac în conformitate, care nu ţin de voinţa mea", a menţionat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Întrebat dacă are informaţii că în "cealaltă tabără" deplasările se fac pe banii PNL, el a spus: "Nu am astfel de informaţii şi sunt convins că din punctul de vedere al secretarului general, chiar dacă are altă preferinţă, nu va exista subiectivism, adică va exista egalitate de arme". AGERPRES

