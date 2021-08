Lucian Judele transmite că a depus luni dimineaţă, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, o plângere penală pe numele firmei deţinute majoritar de Iliuţă şi Lidia Negoiţă, pentru intimidare şi pentru că viaţa i-a fost pusă în pericol.

"După tragedia care a avut loc pe 2 august, orice om normal la cap îşi imaginează că lucrările ilegale în Sectorul 3 s-au oprit, că atât pentru primar cât şi ceilalţi responsabili prioritatea zero este să se asigure că muncitorii lucrează pe şantiere legale şi au acele echipament de protecţie, că normele de securitatea muncii sunt îndeplinite. Ei bine, lucrurile nu stau chiar aşa. Luni, săptămâna trecută, am fost înştiinţat de nişte cetăţeni că aici (bulevardul Theodor Pallady nr. 45D, n.r.) se desfăşoară lucrări, având suspiciunea că ar fi ilegale", a spus Judele, în cadrul unei conferințe de presă.

Viceprimarul menţionează că s-a deplasat la faţa locului şi că le-a solicitat muncitorilor autorizaţia în baza căreia lucrau, având în vedere că nu exista un panou cu informaţii despre şantier.

"În acel moment, când am cerut autorizaţia, reprezentanţii societăţii au devenit din ce în ce mai nervoşi, au dat nişte telefoane şi mi-au spus că am venit pe şantier cu lecţiile nefăcute, că dacă aş fi ştiut al cui este şantierul nu aş mai fi venit şi aş face foarte bine să părăsesc şantierul, înainte ca cel care conducea excavatorul să îmi toarne o cupă de pământ în cap. Au dovedit peste puţine secunde că se ţin de cuvânt. I-au spus celui care conducea buldoexcavatorul să îşi continue treaba ca şi cum eu nu aş fi acolo. Pe deasupra capului meu au început să care, să ridice pământul, pământ care cădea pe mine. În acel moment, evident, m-am îndepărtat de utilaje şi după 'n' telefoane date către administratorul societăţii Algorithm Construcţii mi-a răspuns cineva şi mi-a promis că o să îmi aducă un contract, contract în baza căruia maşinile, utilajele societăţii Algorithm Construcţii cărau pământ de pe acest teren din spatele meu", a adăugat Judele.

Viceprimarul precizează că a sesizat Poliţia Locală şi ISC, care s-au prezentat la şantier pentru a măsura groapa săpată de utilajele primăriei. El menţionează că a primit de la administratorul societăţii un contract nesemnat, fără număr de înregistrare, în format PDF. Totodată i se promitea ca în decurs de o oră va primi documentul semnat şi cu număr de înregistrare.

"Spunea că dacă mai aştept încă o oră o să îl aducă la birou, semnat şi cu număr de înregistrare - pentru că el a fost semnat - dar aveau la ei doar acea variantă. Am căzut de acord şi am plecat către birou. (...) Am ajuns la birou, am desfăcut acel contract şi am văzut că beneficiarul acestor lucrări era societatea Value Investor Expert SRL, societate deţinută în majoritate de către părinţii primarului Robert Sorin Negoiţă, Iliuţă şi Lidia Negoiţă. Deci în spatele meu există o lucrare cu maşinile primăriei pentru o societate deţinută de către primarul Robert Sorin Negoiţă. Lucrare care nu avea în spate absolut niciun document, lucrare care, de altfel, luni, de când am fost aici, s-a şi oprit. Acum o săptămână era mare forfotă, odată la două-trei-patru minute ieşea câte o maşină plină de pământ de pe această poartă", precizează Lucian Judele.

Viceprimarul a reamintit că, pe 2 august, doi muncitori ai unor firme locale ale Sectorului 3 au murit sub un mal de pământ, pe un şantier din zona Bibliotecii Naţionale. Judele a adăugat că reprezentanţii USR PLUS au încercat să afle detalii de la primărie despre accidentul respectiv, dar că nu au primit informaţii, iar edilul a anulat o întâlnire pe această temă, argumentând că există o anchetă în curs. Ulterior, consilierii locali USR PLUS şi PNL au adoptat o hotărâre de consiliu local în baza căreia toate lucrările publice din Sectorul 3, indiferent de natura lor, trebuie să fie trecute într-un registru, astfel încât să poată fi verificată legalitatea lor. AGERPRES.