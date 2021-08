"Este o chestiune personală a prim-ministrului, din trecutul prim-ministrului, nu există în acest moment discuţii în coaliţie. La un moment dat, liderul USR, colegul meu, vicepremierul Dan Barna, spre sfârşitul şedinţei coaliţiei, a pus întrebarea şi a primit un răspuns din partea premierului, va spune el ce răspuns a primit. Nu am comentat, nu voi comenta niciodată problemele colegilor din coaliţie, nu este corect să comentez eu, ce am avut de discutat cu premierul am discutat de fiecare dată. Sunt lucruri care s-au întâmplat acum 20 şi ceva de ani şi nu au nicio relevanţă din punct de vedere politic asupra actului de guvernare. Dacă guvernarea merge bine, dacă avem rezultate, atunci ne-am făcut treaba. Dacă guvernarea nu merge bine, sigur că vom avea probleme cu toţii. Dar dacă nu merge bine, nu se va întâmpla din cauza celor întâmplate acum 20-21 de ani, în Statele Unite", a afirmat Kelemen Hunor, după şedinţa de coaliţie, întrebat pe această temă.

Liderul UDMR a avut şi un comentariu referitor la obiectivul din programul politic al USR "Fără penali în funcţii publice", despre care a spus că este în regulă, dar nuanţat.

"Chestia cu 'Fără penali în funcţii publice' sună foarte bine, dar dacă vă aduceţi aminte, eu acum câţiva ani am spus: Ok, dar faceţi câteva nuanţe. Spuneţi că cei care au furat, care au fost prinşi în anumite situaţii fiind în funcţie publică, cei care au tâlhărit, cei care au omorât, cei care au făcut viol - şi eu v-am dat un exemplu neştiind ce urmează în 2021. Dacă un student, un tânăr la 21-25-24 de ani, nu contează, a fost prins la un moment dat într-o situaţie mai neplăcută, indiferent că vorbim de alcool sau de o ţigară cu marijuana, se face un dosar penal, plăteşte o amendă penală, după care face o carieră academică sau ştiinţifică sau de bussines şi va fi invitat peste 30 de ani să facă parte din guvernul României, atunci o să ieşiţi şi o să spuneţi 'nu poţi, că eşti penal'? Este chiar culmea să spui, pentru un lucru care s-a întâmplat acum 20 de ani, cu un om care a fost prins, a recunoscut că a plătit amenda, a făcut ceea ce a solicitat legea americană, să spui după 20 şi ceva de ani că nu mai poţi să faci politică pentru că acum 21 de ani ai făcut un lucru absolut regretabil până la urmă, fiindcă nu te urci beat la volan, dar omul a plătit acolo unde a trebuit să plătească, cât a trebuit să plătească", a comentat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă ar fi trebuit ca Florin Cîţu să spună despre aceste dosare în momentul în care a cerut susţinerea de a fi premier, liderul UDMR a răspuns afirmativ, dar a adăugat că nu este supărat pe Cîţu din această cauză.

"Putea să spună, dar nu s-a întâmplat. Eu nu sunt supărat din această cauză pe Florin Cîţu", a conchis Kelemen. AGERPRES