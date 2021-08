"Am tot aşteptat un anunţ oficial din partea anchetatorilor privind frauda de la Sectorul 1, dar acesta se amână, se tot amână... viaţa oamenilor din Bucureşti se trăieşte azi, aici, nu putem amâna la nesfârşit acţiunile concrete pentru ei! Nu ne permitem! E un dezastru administrativ tot ceea ce se întâmplă la Sectorul 1! Aşa că azi am semnat pe lista de semnături necesare organizării referendumului pentru demiterea primarului Sectorului 1. Principalul motiv este dezinteresul faţă de cetăţeni! Felul în care arată acum Sectorul, la 10 luni de mandat! Lipsa de finanţare pentru spitale, dezinteresul pentru şcoli, mizeria, mirosurile pestilenţiale, gropile, şobolanii, ţânţarii, parcurile abandonate, problemele cu apa caldă la centrala administrată de Primăria Sectorului 1", scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Ea îi invită pe cetăţenii Sectorului 1 să semneze "în număr cât mai mare" pentru demiterea primarului "incompetent şi cocoţat în funcţie prin furt".

"Un om ajuns primar prin fraudă care, în plus, îşi bate zilnic joc de bucureşteni, inventând diverse poveşti şi războaie! Doamna în cauză se luptă, de fapt, cu cetăţenii Sectorului 1! Cu viaţa lor, a cărei calitate a scăzut!! Restul e propagandă! De peste 20 de ani am buletin de Bucureşti - Sectorul 1. Ce se întâmplă acum este fără precedent! Capitala Capitalei, sectorul cu cele mai multe ambasade, teatre, muzee, instituţii publice, obiective turistice - Sectorul 1-, este în paragină", susţine Firea.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declara pe 8 august că membrii şi simpatizanţii partidului au strâns peste 15.000 de semnături pentru declanşarea unui referendum de demitere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

"Noi am pornit să strângem semnături, până acum am anunţat că vom susţine orice iniţiativă cetăţenească. Sunt peste 15.000 de semnături strânse. Ne trebuie 52.000 sau 53.000 de semnături. Noi nu ne-am implicat direct, am lăsat membrii de partid şi simpatizanţii să se implice. Fac un apel către bucureşteni, democratic, fără semnăturile lor nu se pot declanşa alte alegeri. Aşteptăm o decizie a magistraţilor, să mergem în instanţă să anulăm alegerile care au la bază o fraudă. (...) Dacă nu se încheie ancheta, o să mergem în zona cu referendumul şi o să ne implicăm direct, absolut tot partidul, o să stau de vorbă cu Gabriela Firea şi o să ne facem un plan clar pe care o să îl prezentăm la sfârşitul lunii colegilor din CPN (Consiliul Politic Naţional - n.r.) şi în acel moment veţi vedea toată armata PSD, dacă e nevoie din toată ţara, ne vom mobiliza ca să facem referendum", a spus Ciolacu la Antena 3. AGERPRES