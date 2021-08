"Documentul asigură direcţionările necesare până în 2024 şi fundamentează, în acelaşi timp, bazele transformării durabile a Armatei până în anul 2040. Strategia militară preia din strategiile anterioare o serie de elemente de continuitate, în special în ceea ce priveşte garanţiile de securitate oferite de apartenenţa la NATO, UE şi parteneriatele strategice, de abordare a riscurilor şi ameninţărilor în context aliat, de continuare a programelor de înzestrare esenţiale şi a planurilor de transformare a structurii de forţe. Concomitent, noua strategie subliniază necesitatea inovării, adaptării şi implementării unor obiective pe liniile de efort ce ţin de capacitatea de reacţie a unităţilor, organizarea pe timp de pace şi de război, digitalizare şi utilizarea noilor tehnologii", se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Totodată, documentul vizează "determinarea unor obiective realizabile şi asumarea responsabilităţii pentru îndeplinirea acestora, respectiv obiective ce pot fi finalizate până în anul 2024, şi anume consolidarea capacităţii de reacţie a unităţilor stabilite prin ordin, modernizarea sistemului de învăţământ, a sistemului de pregătire a rezervei, a sistemului medical şi adaptarea cadrului juridic necesar îndeplinirii misiunilor la pace, criză şi la război".

"Complementar, liniile de efort importante se referă şi la construirea capabilităţilor cu dublă utilizare (dual-use), la sprijinul acordat dezvoltării industriei naţionale de apărare, care să susţină aceste capabilităţi, precum şi la dezvoltarea culturii de securitate şi a unei noi mentalităţi, în care Armata, ca principal liant al capacităţii şi unităţii statului în situaţii de criză, prin acţiunile sale, este responsabilă pentru rezilienţa naţională", se spune în document.

În şedinţa de executiv urmează să fie aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolului 4 din OUG nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect.

"Prin adoptarea acestui act normativ, se va crea cadrul legal pentru angajarea prin examen sau concurs a personalului necesar implementării proiectelor finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile. Mai mult, prin modificarea OUG 52/1999 se va asigura şi în cazul unităţilor de management al proiectelor posibilitatea ocupării posturilor vacante sau temporar vacante prin concurs sau examen. De asemenea, având în vedere nevoia atragerii în U.M.P. a personalului înalt calificat, cu competenţe în domeniile specifice de intervenţie ale proiectului, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu prin prezentul act normativ se creează cadrul legal pentru angajarea acestuia pe perioada de derulare a proiectelor, prin încheierea unui contract individual de muncă pe perioada determinată a proiectului, pe posturi în afara organigramei entităţii în cadrul căruia funcţionează UMP-ul", conform notei de fundamentare a proiectului.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă supus aprobării în Guvern vizează transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene.

"Prezentul proiect stabileşte procedura de calcul şi transfer a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE către sistemul de pensii al UE, respectiv a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în România (transfer in), precum şi procedura de transfer către România a echivalentului actuarial, actualizat la data transferului efectiv, al drepturilor de pensie pentru limita de vârsta ale funcţionarilor UE, dobândite în cadrul Comunităţilor (transfer out). Proiectul de act normativ ia în considerare asigurarea transferului de la/către toate tipurile de sisteme de pensii existente în prezent în România, fiind propuse reglementări specifice pentru sistemul public de pensii, sistemul pensiilor administrate privat, sistemul pensiilor facultative, sistemul pensiilor ocupaţionale, sistemul pensiilor militare de stat, dar şi sistemele de pensii neintegrate sistemului public (avocaţi, culte, etc.)", se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Printr-o altă ordonanţă de urgenţă, Executivul va aproba ratificarea Acordului între Guvernul României şi Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor privind găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor.

În nota de fundamentare se menţionează că adoptarea prezentului act normativ va asigura îndeplinirea la timp a obligaţiilor ce revin statului român ca urmare a asumării organizării Conferinţei Plenipotenţiarilor a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor în Bucureşti, la Palatul Parlamentului, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022.

Alte proiecte de hotărâre aflate pe agenda Executivului vizează declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată aferente unor coridoare de expropriere aferente unor lucrări de utilitate publică de interes naţional: "Autostrada Ploieşti-Buzău", "Autostrada de centură Bucureşti".

De asemenea, Guvernul va aproba, prin hotărâre, Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de probaţiune din România pentru perioada 2021-2025.

În reuniunea guvernamentală va fi adoptată şi o hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin amenajarea unor puncte de triaj epidemiologic la unităţi sanitare din judeţele Alba, Argeş, Galaţi şi Hunedoara. AGERPRES