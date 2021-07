Vasilescu susţine că motivul pentru care Craiova a fost plină de gunoaie este lipsa personalului, firma întâmpinând dificultăţi la angajări, deşi Craiova este un oraş care are şomaj.

"În ceea ce priveşte colectarea gunoaielor din zona blocurilor, după cum ştiţi, firma Iridex nu este în contract cu Primăria Municipiului Craiova. A fost o licitaţie publică organizată de Consiliul Judeţean Dolj acum câţiva ani şi până la urmă câştigătorul a fost stabilit de o instanţă de judecată. Practic, am jucat la impuse cu această firmă. Nu au început cu dreptul în municipiul Craiova. Au început, din păcate, cu stângul, dar să ştiţi că avem şi noi a reproşa anumite lucruri Salubrităţii din Craiova, adică vechii firme care a operat colectarea gunoaielor până la data de 1 iulie, în sensul că la presiunea şi a dumneavoastră, a Consiliului Local, am acceptat că trebuie să facem un protocol pentru ca toţi oamenii de la Salubritate SRL să fie preluaţi de noul operator Iridex. Motiv pentru care noul operator nu şi-a căutat personal în această perioadă, bazându-se pe cei 200 de angajaţi de la Salubritate care erau prinşi în protocol pentru a ajunge la Iridex. Din păcate, în ziua în care a început activitatea noul operator s-a trezit că se bazează doar pe 70 de oameni din cei 200 din protocol, adică din start mai mult de jumătate dintre angajaţi au fost pierduţi pe drum", a spus Vasilescu.

Potrivit primarului Craiovei, mai mult decât atât, cei care au rămas la Salubritate şi care trebuiau să continue activitatea până la data de 1 iulie, în ultimele două săptămâni "efectiv au refuzat să-şi facă datoria, în sensul că nu au mai strâns gunoaiele".

"La data de 1 iulie, când a intrat Iridex, a intrat într-o criză de personal şi a intrat într-o situaţie devastatoare pentru municipalitate, adică cu gunoaie nestrânse de peste două săptămâni în toate zonele oraşului. Au încercat să facă recrutări de personal: din păcate, deşi Craiova este un oraş care are şomaj, nu a găsit nici măcar la AJOFM personal necalificat ca să poată să facă această operaţiune. În aceste condiţii au fost aduşi oameni din alte localităţi ca să poată să opereze cu ei, oameni care nu cunoşteau străzile. A fost o situaţie foarte dificilă, am intervenit noi, primăria, am spus sunteţi total depăşiţi de situaţie, şi am spus 'haideţi să vedem cum putem să ajutăm'. De la Salubritate au mai plecat nişte oameni la care noi nu voiam să renunţăm, pentru că erau coordonatorii noştri pe zone pentru deszăpezire, pentru măturare stradală etc. Până la urmă am renunţat la aceşti oameni, i-am lăsat să plece la Iridex, pentru că altfel efectiv nu ar fi putut desfăşura această activitate", a mai afirmat primarul Craiovei.

Locuitorii din Craiova sunt nemulţumiţi de faptul că firma Iridex ridică numai gunoaiele din containere, iar pe cele care sunt aruncate direct pe platforme sau pe jos refuză să le ia. Vasilescu a precizat că reprezentanţii Iridex au reproşat că infrastructura salubrităţii nu era pusă la punct, la platformele de blocuri nu mai existau containere, iar la cererea municipalităţii firma Iridex a achiziţionat 600 de containere care sunt deja pe străzile Craiovei.

Pe de altă parte, potrivit Olguţei Vasilescu, 20% dintre firme, deşi sunt obligate să aibă contract cu Iridex, nu au semnat acest contract, iar de săptămâna aceasta poliţia locală va începe să desfăşoare o acţiune de a amenda aceste firme.

Operatorul de salubritate din Craiova, aflat în subordinea Consiliului Local, a încetat la 1 iulie activitatea de colectare a deşeurilor de la populaţie, toate contractele fiind preluate de firma Iridex Group Salubrizare.

Astfel, de la 1 iulie, craiovenii plătesc pentru ridicarea gunoiului o taxă obligatorie anuală, prin Direcţia de Impozite şi Taxe a Primăriei, şi nu contravaloarea unei facturi pentru serviciile prestate, aşa cum a fost până acum.

"O schimbare majoră pentru persoanele fizice este aceea că serviciul de salubrizare nu se mai plăteşte la operator, ci la Primărie - Direcţia de Impozite şi Taxe. Toţi cetăţenii rezidenţi vor fi impuşi la plata taxei speciale de salubrizare. De la 1 iulie, taxa de salubrizare este mai mică cu doi lei decât tariful achitat până acum pentru acest serviciu", a informat Primăria Craiova, în urmă cu o lună.

Astfel, taxa specială de salubrizare este de 11 lei/persoană/lună şi se datorează pentru lunile iulie-decembrie 2021 (6 luni). Aceasta poate fi achitată pe fiecare lună, dar şi anticipat, pentru câte luni se doreşte. De asemenea, taxa poate fi achitată atât la punctele de lucru ale Direcţiei de Impozite şi Taxe, cât şi online sau prin mandat poştal.

"Informaţii privind declaraţia de impunere, modalitatea de depunere a declaraţiei şi modalitatea de plată se regăsesc pe website-ul Primăriei Municipiului Craiova (https://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite, www.primariacraiova.ro, www.ghiseul.ro) şi la punctele de lucru ale Direcţiei Impozite şi Taxe Craiova", mai informează Primăria Craiova.

Persoanele juridice (agenţi economici, instituţii, profesii liberale etc.) trebuie să îşi încheie contract cu noul operator. Pentru încheierea contractului, persoanele juridice trebuie să apeleze numărul de dispecerat 0251/979 sau să se prezinte la unul dintre punctele de lucru ale operatorului Iridex: din Malu Mare, strada Prelungirea Bechet, km7; din Craiova, bld. Nicolae Titulescu, nr. 30 B. Programul este de luni până vineri, între orele 8,00-17,00.

Tot de la 1 iulie se modifică şi programul de colectare al deşeurilor în zona de case din Craiova, iar noul program de colectare poate să nu coincidă cu programul de până acum. Frecvenţa de colectare la case va fi după cum urmează: o dată pe săptămână pentru deşeurile reziduale din pubela neagră, o dată la două săptămâni pentru deşeurile din plastic/metal puse în pubela galbenă, o dată la patru săptămâni pentru deşeurile din hârtie/carton în pubela albastră. Pentru deşeurile din sticlă (container verde tip clopot), au fost înfiinţate puncte de colectare. Harta cu aceste puncte va putea fi accesată pe website-ul www.iridexsalubrizare.ro.

Primăria Craiova a anunţat că deşeurile reziduale din zonele de blocuri vor fi ridicate o dată la trei zile, iar colectarea va fi corelată cu gradul de umplere. "Acolo unde va fi necesar, se va colecta zilnic. Noua infrastructură pentru colectarea separată va fi pusă la dispoziţie etapizat în următoarele luni", susţine municipalitatea.

Majoritatea primarilor din Dolj au atras atenţia Consiliului Judeţean în repetate rânduri că preţul gunoiului pe care primăriile îl achită ca taxă către firma Iridex reprezintă o mare problemă pentru bugetul acestora. Potrivit conducerii CJ Dolj, ideea de tarif versus taxă a fost o hotărâre în 2012 a celor 111 primari de atunci, pe motiv că UE ar fi impus achitarea unei taxe ca formă de constrângere la plată pentru toţi cetăţenii.

Contractul "Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea şi transportul deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri în judeţul Dolj şi operarea staţiei de sortare şi transfer Goicea" a fost atribuit, în 2018, prin licitaţie publică, Asocierii SC Iridex Group Salubrizare SRL - SC Servicii Salubritate Bucureşti SA - SC Iridex Group Import Export SRL, având o valoare totală de 250.652.467,44 lei, fără TVA şi a fost aprobat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) "EcoDolj".

CJ Dolj a aprobat în şedinţa din ianuarie a.c. modificarea tarifelor de gunoi ca urmare a faptului că Iridex va prelua anul acesta colectarea gunoiului şi din Craiova, activitate pe care până acum o făcea SC Salubritate Craiova SRL, care se va ocupa doar de măturarea străzilor şi eventuale acţiuni de deszăpezire. Proiectul a fost votat de majoritatea consilierilor PSD şi PER, iar consilierii judeţeni PNL s-au abţinut de la vot. AGERPRES.