El a răspuns astfel fiind întrebat dacă autorităţile au în vedere măsuri suplimentare şi dacă va sta de vorbă cu prefecţii, având în vedere că a fost emis un nou cod portocaliu de furtuni pentru joi şi zilele următoare.

"Voi discuta în primul rând cu secretarul de stat Raed Arafat să vedem situaţia, dar şi ieri a fost un cod galben, apoi s-a transformat în cod portocaliu, ei trebuie să fie tot timpul pregătiţi, nu trebuie să fie o şedinţă specială pentru acest lucru. Suntem într-o perioadă de vară, am anunţat că urmează o perioadă de coduri portocalii, deci trebuie să fie tot timpul pregătiţi", a declarat Florin Cîţu, prezent la Ministerul Finanţelor.

Întrebat dacă are date despre efectele furtunilor produse în mai multe zone din ţară în noaptea de miercuri spre joi şi dacă este mulţumit de modul de intervenţie, Cîţu a precizat: "Am primit o informare imediat şi azi dimineaţă la ora 7,00".

"Nu am raportul final, deci nu pot să am o concluzie pe intervenţia de azi-noapte, doar vă pot spune că am fost informat permanent - şi azi-noapte la 12,00, şi la 1,00 noaptea, şi dimineaţă la 7,00, deci am primit rapoarte. Nu pot să mă pronunţ încă, pot să mă pronunţ despre faptul că am fost informat în timp real despre tot ce se întâmplă", a completat premierul.

Citeste si: Prăpăd în țară până duminică. Coduri galbene și portocalii de...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

El a explicat că sistemul RO Alert transmite mesajele de avertizare în funcţie de momentul în care are informaţia, lucru mai greu de realizat în cazul fenomenelor de tip now casting.

"Înţeleg că aceste furtuni sunt aşa-numitele now casting, care, de fapt, sunt dintr-o dată, e foarte complicat. În momentul în care au informaţia, cei de la RO Alert o trimit, da, ar putea să fie mai rapid, dar depinde cum putem să identificăm fenomenul", a mai declarat Cîţu. AGERPRES