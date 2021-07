"Suntem în vacanţă parlamentară, noi am solicitat adoptarea unei ordonanţe de urgenţă în acest sens, pentru a fi îmbunătăţit mecanismul de reevaluare, astfel încât valoarea contractului să ţină cont cu adevărat de costurile cu materialele de construcţie, care au crescut ca urmare a exploziei preţurilor la materialele de construcţie. Am atenţionat de două luni asupra faptului că Guvernul are obligaţia de a emite ordonanţă de urgenţă pentru a îmbunătăţi sistemul de adiţionare a contractelor, de încheiere de acte adiţionale cu privire la valoarea lucrărilor ca urmare a exploziei preţurilor materialelor de construcţie, pentru că astăzi există riscul ca, dacă nu se semnează acte adiţionale în care să se aducă valoarea lucrărilor la valoarea reală ca urmare a creşterii preţului la materialele de construcţii, există posibilitatea ca foarte multe şantiere să se închidă pentru că niciun constructor nu poate să-şi permită să lucreze în pierdere", a afirmat Orban, prezent la Ziua Imnului Naţional, în Piaţa Tricolorului.



Precizarea liderului liberal a fost făcută în contextul unei întrebări privind investiţiile făcute de Guvernul Cîţu în cele şase luni de mandat. AGERPRES