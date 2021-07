"Nu cred că ne putem imagina ce ar fi însemnat ca Gabriela Firea să fie primarul Capitalei pentru cetăţeni şi pentru alegerile parlamentare din 2020. Meritul îi aparţine preşedintelui Orban. Este o onoare pentru mine să fiu susţinut de partidul care a construit România modernă (...). PNL este un partid cu foarte multă expertiză administrativă, este o expertiză de care România şi Bucureştiul au nevoie acum şi în anii care vor urma. Am văzut această expertiză în colaborarea pentru elaborarea programului cu care am câştigat, în colaborarea cu consilierii liberali. (...) Am moştenit o situaţie dezastruoasă, am gestionat o corabie care stătea să se scufunde. Vom reorganiza Primăria Capitalei şi vă invit cu expertiza pe care o aveţi să vă înscrieţi la concursurile care vor urma", a afirmat Nicuşor Dan, la Comitetul de coordonare al PNL Bucureşti, în cadrul căruia va fi aleasă conducerea filialei, candidaţii fiind actualul preşedinte al filialei Violeta Alexandru şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

El a mulţumit Violetei Alexandru pentru colaborarea pe care speră să o continue.

"Este o profesionistă în administraţie, un lucru foarte important - este o persoană care, în toată colaborarea pe care am avut-o, a pus binele public şi binele partidului înaintea propriei persoane. Ori de câte ori discut cu ea, vorbim de proiectele PNL, de oamenii PNL, niciodată de ea însăşi. În toate deciziile pe care le luăm am observat maturitate, tact şi a avut tot timpul, în deciziile dificile, deschiderea conducerii naţionale a partidului. În consecinţă, ca invitat, a fost o plăcere şi o onoare să lucrez cu Violeta şi sper ca dumneavoastră să-mi oferiţi această plăcere şi onoare să continui această relaţie şi vă asigur de preţuirea mea în tot ce va urma", a transmis Nicuşor Dan. AGERPRES

