Mihai Tudose a făcut dezvăluiri în premieră, marți, într-un interviu acordat lui Denise Rifai. Fostul premier a vorbit, printre altele, despre legătura cu servicii secrete, lupta cu Liviu Dragnea, dar și despre legenda conform căreia ar fi un împătimit al licorilor lui Bachus.

„Nu știu, poate știți dumneavoastră. Eu am niște bănuieli, niște certitudini. Prietenii în niciun caz. Anumite chestii...alea, certitudinile. Anumite chestii se fac singure sigure. Unii știu; știu și de ce, din dorința de a face rău, din frustrări. Unii au spus << dom'ne, e bețivan >>. Am înțeles! De parcă eram ales șefu' la Patriarhie. Ceea ce nu a spus nimeni că eu nu am fost un prim-ministru bun, cu toate că era și o recunoaștere. Din păcate pentru ei, eu chiar nu beau, punct!

Da, că am fizionomia cu idoli și așa mai departe, eh, ok. Se pare că așa a fost modelul. Pentru cei care mă știu, știu că nu beau. Eu am văzut cu ochii mei, într-un studio de televiziune, om care se jura că a băut cu mine două sticle de whisky la o masă. Eu pe omul ăla nu-l mai văzusem în viața mea. Eu nu cred că am băut 100 de mililitri de whisky în viața mea toată. Nu beau. E un defect, dacă vreți”, a declarat Mihai Tudose la Kanal D.

