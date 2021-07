"Am regăsit în actualul premier Florin Cîţu premierul capabil să ducă Partidul Naţional Liberal şi România la nivelul următor. Aceste alegeri nu sunt împotriva cuiva. Preşedintele Orban are merite deosebite în ceea ce este PNL astăzi şi vă rog să-l aplaudăm. Este adevărat că, împreună cu ministrul Finanţelor, Cîţu, au stat o noapte şi au găsit soluţii pentru a putea promova acea hotărâre de guvern, într-o echipă în care ministrul Finanţelor a spus 'am nevoie să caut soluţia'. Premierul a aşteptat. Da, vă mulţumesc amândurora, pentru că aşa este şi aţi făcut un lucru minunat pentru viitorul acestui oraş superb, european", a afirmat Emil Boc la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Cluj.

Emil Boc s-a adresat preşedintelui PNL, Ludovic Orban, căruia i-a spus că judeţul ar fi meritat un prefect liberal, funcţia fiind ocupată de un reprezentant UDMR.

"Şi, nu în ultimul rând, domnule preşedinte Orban (...), un prefect tot am fi meritat de la PNL. (...) Viaţa merge înainte. Sunt convins că viitoarea echipă de conducere a PNL va ţine cont şi în realităţi de faptele pe care le produce această minunată organizaţie a PNL, şi cred, cu sinceritate, că această echipă condusă de un premier capabil să ducă şi România şi partidul la nivelul următor (...) nu se opreşte aici. Toată echipa este echipa lui Florin Cîţu, echipa PNL. Din această echipă, nimeni nu este exclus şi vă asigur de asta pentru că ştiu cum gândeşte", a menţionat Emil Boc.

Premierul Florin Cîţu şi preşedintele PNL, Ludovic Orban, au participat, duminică, la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Cluj, în cadrul căruia va fi ales noul Birou Politic Judeţean. AGERPRES.

Citeste si: Maramureș/ Ludovic Orban: Eu am fost și voi fi un garant al...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »