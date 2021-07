„Toți ăștia, repet, au fost oameni care efectiv îi pupau mâna. Eu am văzut o fază, apropo de partenera domnului Dragnea. Eram în Parlament și, la un moment dat, era o rumoare pe hol. Iordache ținea liftul pentru cineva. Și am nimerit în lift cu o doamnă înaltă, frumușică, care efectiv avea o escortă de pesediști de frunte după ea. După aia, după mulți ani, că era secret pe vremea aia, mi-am dat seama că era doamna Tănase. Doamna Tănase era așa un fel de împărăteasă a Parlamentului căreia demnitarii îi țineau liftul, ceva fabulos”, a relatat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru Aleph News.

Cristian Ghinea, despre eliberarea lui Liviu Dragnea: „Pentru mine este foarte amuzant”

„Pentru mine este foarte amuzant, nu pot să critic eu Justiția, dar mi se pare foarte amuzant cum iese Dragnea și găsește pe toți servitorii săi la masa PSD și ăștia nu știu cum să-i spună – băi, stai pe afară, că nu mai e loc de tine. Adică toți – Dâncu, Ciolacu, Grindeanu – toți ăștia pe care el i-a făcut mari, i-a dus la pește în Belina, este foarte amuzant și cumva trist, în legătură cu ce înseamnă roata destinului. Ești sus, ești jos, și te omoară ai tăi până la urmă”, a declarat Ghinea.

Declarația iubitei lui Liviu Dragnea după ieșirea din închisoare

Liviu Dragnea a fost eliberat condiționat din închisoare joi, după 2 ani și 4 luni, deși pedepsa sa era de 3 ani și 6 luni. Iubita sa l-a așteptat și a oferit o declarație despre perioada petrecută departe de Dragnea, dar și despre temerile pe care le-a avut:

„Eu am plâns când am aflat decizia instanţei. A fost greu pentru că eu am stat doi ani singură, fără să ştiu dacă el o să mai iasă în viaţă de acolo. Nu am putut să ne facem planuri pentru că noi nu ne aşteptam ca acestă decizie să fie favorabilă. Pe de altă parte, dacă decizia era nefavorabilă, toate planurile şi tristeţea ar fi fost mut mai mare.

El trebuia să intre în comisia de eliberare pe 21 februarie şi a intrat cu două luni şi jumătate mai târziu. Suntem în iulie. Starea de sănătate nu este bună. Va trebui să facă nişte controale să vedem exact care e starea. Şi ce se poate face ca să îşi revină. Dar psihic era bine, era fericit, orice om în situaţia asta, cum ar fi putut să fie?!”, a declarat Irina Tănase.