Liviu Dragnea ar trebui să fie eliberat condiționat în cursul zilei de astăzi, 15 iulie 2021.

În ședința de astăzi, Liviu Dragnea a menționat că a avut un comportament bun și a cerut ca cererea să îi fie admisă:

„Cu decență și demnitate am dus pedeapsa. Am ieșit la muncă în fiecare zi care mi s-a permis. Am participat la toate cursurile la care mi s-a permis, n-am lipsit nicio zi. Am primit recompense în fiecare lună în care am fost la muncă, inclusiv în ultima lună, luna iunie”, le-a spus Dragnea judecătorului, potrivit Digi24.

Fostul lider politic PSD a solicitat Judecătoriei Sectorului 5, în luna aprilie a anului curent, o cerere de eliberare condiționată, argumentând că a executat două treimi din pedeapsă.

În cererea sa, el a spus că „este disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, pe tot parcursul executării pedepsei a avut un comportament bun, fiind recompensat în repetate rânduri şi fiind stăruitor în muncă – atât cât i s-a permis să muncească, a participat la activităţi culturale şi la cursuri educaţionale, a primit recompense şi credite”.

Pe 27 aprilie Judecătoria Sectorului 5 a respins cererea de eliberare condiționată a lui Dragnea, însă acesta a făcut o contestație ce a fost respinsă pe 27 mai.

Liviu Dragnea a deschis în paralel un alt proces, la Curtea de Apel București, prin care solicita strămutarea procesului de la Tribunalul București către un alt tribunal din țară. El susținea că judecătorii de la instanța bucureșteană nu pot fi imparțiali, deoarece au semnat o petiție față de modificarea Legilor Justiției pe vremea guvernării PSD.

„Din punctul meu de vedere admiterea de astăzi a strămutării a fost făcută de un judecător în mod absolut curajos, în limite legale, așa cum o prevede dispoziția codului de procedură penală, respectiv temeiul strămutării prevăzute de articolul 71, iar începând de astăzi, din momentul pronunțării, hotărârea pronunțată de magistrații de la Tribunalul București privind respingerea contestației pe care am formulat-o împotriva sentinței penale pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 este desființată pe lege”, declara atunci avocata Flavia Teodosiu.