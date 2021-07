"Am o săptămână foarte interesantă, în care am văzut că Ludovic Orban ne contestă apartenenţa la poporul şi la tradiţiile româneşti, în timp ce Kelemen Hunor îmi contestă apartenenţa la coaliţia de guvernare, din cauza unei poziţii la adresa lui Viktor Orban şi a politicii duse de acesta. Regret să spun că sunt complet indiferent cu privire la reacţiile celor doi, pe care vreau să spun că i-am apreciat de-a lungul timpului în calitatea lor de oameni politici. Dar respectul meu are o limită atunci când nu există o oglindire corespunzătoare. Eu nu fac greşeala de a contesta o persoană pentru simplul fapt că uneori are opinii diferite de cele pe care le am eu. Cred că există valoare în poziţii diferite de ale mele, dar nu accept lecţii şi tâfnoşenie demonstrativă de dragul unei bărbăţii politice absolut caraghioase", a scris Dacian Cioloş, pe pagina sa de Facebook.

El admite că Ludovic Orban "a vorbit pentru un anumit public din interiorul PNL pe care îl curtează pentru alegerile interne", iar "în cazul lui Kelemen Hunor e vorba de o declaraţie care se vrea dură ca să dea bine în faţa amicilor de la Budapesta".

"Asta nu e politică, e lipsă de respect faţă de sine şi are consecinţe politice pe care cei doi le vor simţi în timp. Până una alta, problemele dintre noi nu sunt ideologice sau naţionaliste, ci stadiul reformelor aplicate de coaliţia guvernamentală. Or, la acest capitol, amândoi sunt restanţi şi nicio declaraţie războinică nu le ascunde lipsurile. Banii din planul de redresare negociaţi în Parlamentul European sunt destinaţi cetăţenilor, inclusiv celor din Ungaria. Nu am muncit pentru sume care să ajungă în buzunarele camarilei lui Viktor Orban. E atât de simplu, doar să ne dorim să facem diferenţa dintre interesul cetăţenilor şi dorinţele personale ale unor politicieni", mai scrie copreşedintele USR PLUS. AGERPRES