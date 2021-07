"E o glumă. Pentru mine democraţia este fundamentală, şi în societate, şi în partid. Cred că în puţine perioade PNL a fost mai democratic decât în perioada în care am condus eu partidul. Dovada cea mai bună este că se pot exprima în felul acesta şi că nimeni nu păţeşte nimic. Deşi am fost sac de box pentru mulţi dintre colegii mei am mers mai departe şi am condus partidul mai departe", a spus Orban, la sediul PNL.

El a făcut aceste declaraţii la Conferinţa de alegeri de la Organizaţia PNL Sector 2, unde a susţinut-o pentru funcţia de preşedinte al filialei pe Monica Anisie.

"Monica, a venit rândul meu să te sprijin pe tine. Tu m-ai susţinut din primul moment în care mi-am anunţat candidatura şi aş vrea, cu permisiunea ta, să le spun oamenilor prin ce ai trecut atunci, pentru că ţi-a fost teamă să vii la acea poză, să vii lângă mine, ţi-a fost teamă de repercusiuni. Aşa am ajuns în Partidul Naţional Liberal - să-ţi fie teamă să ai o opţiune, să-ţi fie teamă să spui public că vrei să ai o opţiune, opţiunea ta. Asta nu este liberalism, asta e dictatură", i s-a adresat Cîţu fostului ministru al Educaţiei. AGERPRES