"În goana după funcţii şi privilegii, unii oameni politici îşi uită datoria faţă de cetăţeni! Este şi cazul domnului Orban, care a recunoscut aseară că, dacă nu făcea un compromis politic pentru Bucureşti, mare cât Casa Poporului - alianţa PNL - USR - Plus - 'Gabriela Firea era cea care câştiga detaşat încă un mandat de primar general'. Declaraţie făcută în contextul în care domnii Orban şi Cîţu se luptă pentru şefia PNL. Îşi încordează muşchii politici doar pentru a accede la cea mai înaltă funcţie din partid! Cum spuneam : pentru onoruri, pentru avantaje, pentru ei! Nu pentru oameni! (...) Domnul Orban merită să fie din toamnă doar o amintire - şi nu tocmai plăcută - în politica noastră! El este autorul moral şi politic al dezastrului de azi, din Capitală", a scris Firea, pe Facebook.

Ea a adăugat că Ludovic Orban este om "mărunt politic", dar care "s-a cocoţat prin şobolăneli în funcţii mari".

"Când nu aveţi apă caldă, când constataţi că s-au scos autobuze din circulaţie şi iar e aglomerat şi prea cald, când vedeţi şantiere închise, gropi în asfalt, mizerie în parcuri, gunoaie peste tot, când vă speriaţi de ţânţari periculoşi şi de şobolanii care se plimbă precum pisicile prin oraş, să nu vă gândiţi doar la Nicuşor Dan - un monument de incompetenţă şi minciună - ci şi la domnul Orban - un alt monument al dispreţului faţă de oameni! Un om cinic, mărunt politic, dar care s-a cocoţat prin şobolăneli în funcţii mari ! Mult prea mari pentru capacităţilor sale intelectuale şi reperele morale pe care le clamează, dar nu îl reprezintă", a menţionat Firea.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că dacă nu şi-ar fi asumat răspunderea de a face înţelegere cu USR PLUS şi de a impune candidatul la Primăria Capitalei susţinut de liberali, Nicuşor Dan, Gabriela Firea ar fi câştigat alegerile locale în Bucureşti.

"Şi eu mi-aş fi dorit ca la alegerile locale din 2020 să câştigăm cu candidaţi ai PNL. Credeţi-mă că sunt un om care îmi fundamentez deciziile pe analize extrem de solide, pe studii, pe evaluări care trebuie să ne conducă spre cea mai bună decizie. Dacă noi şi mai ales eu nu mi-aş fi asumat răspunderea de a face înţelegere cu USR PLUS şi de a impune dintre cei doi competitori de la USR PLUS - Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan, candidatul sprijinit de PNL şi de USR PLUS - astăzi primar general al Capitalei ar fi fost Gabriela Vrânceanu Firea. Ăsta este adevărul. Ştiu că toţi ne-am fi dorit un liberal care să câştige alegerile", a spus Orban, la conferinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Sector 2. AGERPRES