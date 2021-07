STENOGRAME. Omul lui Liviu Dragnea a oprit controlul Curții de Conturi privind achiziția navelor Ministerului Transporturilor, la cererea unui om de afaceri

Acțiunea este efectuată de două angajate de la Curtea de Conturi, despre care un om de afaceri implicat în tranzacție a spus: „Nu putem să lăsăm două pițipoance să facă ce vor”. În timpul guvernării PSD, Stan a fost omul de bază al lui Liviu Dragnea.

Stenogramele, făcute publice de G4Media.ro, apar în propunerea de arestare trimisă de procurorii DNA la Tribunalul Constanța. Acestea redau și discuțiile dintre Daniel Manole, șeful ARSVOM, și afaceristul Ion Macovei, care intermedia prin activități fictive tranzacții navelor la suprapreț, potrivit anchetatorilor. Manole a fost revocat din funcție după ce a fost plasat în arest la domiciliu pentru luare de mită.

Dialogul de la 1 martie 2021

„Manole Daniel.: Alea au luat-o razna, adică deja îmi cer contractul lui Suzsi, cine mai … Contractul lui Suzsi cu șantierul, cu cine mai are el contract, ordinele de plată pe care …

Macovei Ion.: Bine, eu cred că ar trebui să, să, să vorbești cu omul ăla. Du-te mâine și vorbește cu el și, dacă nu, să găsim soluție. În situația asta vorbim în fiecare zi și nu se întâmplă nicio chestie. Și cu cât vorbim mai mult, e o prostie.

M.D.: O să trec mâine dimineață să vorbesc cu el …

M.I.: Păi nu, du-te și spune-i și spune-i: domle, dacă considerați că se poate, dacă nu este … Adică poți să ceri și sfatul lui, trebuie să vină și de la București de la cutărescu către ăl cel mare? Adică să ceri un sfat de la el. Dacă-ți spune sfatul, așa da, nu mai avem … Eu așa m-am gândit de dimineață. Adică nu putem să lăsăm două pițicancă (exprimarea a fost redată așa cum apare în stenongrame, n.red.) să facă pițicancăle (așa apar în stenograme, n.red.) ce vor ei.

A doua zi:

„M.I.: Consideră problema … Consideră problema rezolvată că știa despre ce este problema și omul care îl are el în subordine, aici, în București, a zis că sună și mâine ne vedem cu el și aș dori ca mâine să văd … Să-mi spui dacă e ceva schimbat

M.D.: Dacă e mâine ceva schimbat?

M.I.: Cu fetele, da. Acuma el intră într-o ședință și, după aceea, sună. Dar du-te și tu dacă ai zis că mergi și … Da?”

Bobe Ioan: Acum mă grăbesc să ajung la videoconferința de la 12, să ajung… și mă întâlnesc cu fetele alea și mă gândeam poate după ne auzim într-un fel.

Stan Bogdan: Auzi, da, sună-mă pe Whatsapp pe ăla… dar ideea este în felul următor: mă dacă aveți vreo neclaritate asupra vreunei spețe, cereți încoace la departamentul coordonator un punct de vedere. Și vă dăm noi un punct de vedere.

Bobe Ioan: Ok, am înțeles.

Stan Bogdan: Că departamentul meu e…

Bobe Ioan: Da, perfect, gata, am înțeles!

Stan Bogdan: Că dacă tot aveți acolo nelămuriri, știi… și dacă și noi la rândul nostru avem nelămuriri o dăm la juridic și vedem exact, adică …

Bobe Ioan: Perfect, așa facem!

Stan Bogdan: Cel puțin că avem o imagine corectă.

Bobe Ioan: O opinie clară!

Stan Bogdan: Da, exact!

Bobe Ioan: O dăm, o dăm acolo să dăm o speță și mai e o situație legată tot de departamentul coordonator pe OCPI, pe salarizarea aia, care unii au făcut…

Stan Bogdan: Aia, salarizarea aia, stai puțin, las-o puțin, deci dacă poți să stai puțin cu controlul în stand-by, poți să îmi soliciți dacă vrei, pentru că eu am dat, a mai venit și altă Cameră de Conturi cu aceeași speță, aia cu sporuri zici, nu?

Bobe Ioan: Da, da!

Stan Bogdan: Am dat-o la Comisia Unitară. Și aștept acum de la Comisia asta de Aplicare Unitară, să vedem ce ne dau ei. Și după ce ne dau ei, că probabil trebuie să dea și pe site, pe urmă o să știe toată lumea cum o aplicăm, știi.

Bobe Ioan: Nici nu știu cum să… să prelungesc un pic controlul?

Stan Bogdan: Păi prelungește atunci, da. Sau suspendă-l, fă-i ceva, noi oricum am dat o circulară, cred că ai intrat în posesia ei, să nu închideți rapoartele de control până nu…

Bobe Ioan: N-a ajuns…N-a ajuns la mine.

Stan Bogdan: Aia cu centralizarea n-a ajuns la tine?

Bobe Ioan: Nu știu! O să caut, caut și vorbim. Oricum ne auzim după videoconferință, ne auzim și pe tema ălora, cu clarificări un pic, da? Să vedem ce…”