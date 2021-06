"Vaccinarea cred că şi-a atins, din punctul meu de vedere, obiectivul pentru acest moment. Am avut acum câteva zile, în Bucureşti, zero persoane infectate cu coronavirusul. Acesta este de fapt obiectivul vaccinării, de a scăpa de pandemie. În acelaşi timp, din punctul meu de vedere, am făcut ceea ce am spus (...). Spuneam că vom putea să avem capacitatea să ajungem la 110.000 de persoane să vaccinăm pe zi. Am făcut acest lucru, statul a făcut acest lucru. Am creat această oportunitate pentru cei care vor să se vaccineze. Cei care nu vor să se vaccineze îşi asumă consecinţele", a afirmat prim-ministrul, la Digi 24.

Referitor la pericolul infectării cu varianta Delta a virusului care produce COVID-19, premierul a afirmat că nu ar trebui să reprezinte o mare problemă, în condiţiile în care, în ţara noastră, cetăţenii se pot vaccina oricând şi oriunde.

"Este un pericol, este adevărat, dar având în vedere că în România te poţi vaccina oricând, oriunde, cu toate tipurile de vaccin aprobate, nu ar trebui să fie o mare problemă, din punctul meu de vedere. (...) Ca să nu avem această variantă Delta, trebuie să ne vaccinăm", a mai spus Florin Cîţu. AGERPRES.