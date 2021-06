PSD și AUR au insistat că România nu merge în direcția corectă și au făcut apel la parlamentarii puterii să voteze moțiunea de cenzură. Toți au respectat hotărârea coaliției, așa că moțiunea a picat.

„Astăzi am arătat forța pe care o am în partid, pentru că niciun parlamentar al Partidului Național Liberal nu a votat moțiunea de cenzură, așa cum am hotărât”, a declarat Ludovic Orban după verdict.