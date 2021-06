"USR PLUS îşi menţine poziţia foarte fermă. Beneficiul înregistrării şi protejarea zonei prin statut UNESCO este unul foarte important. El nu împiedică generaţiile următoare, la un anumit moment, să aibă exploatări acolo, dacă va fi necesar. În momentul de faţă, poziţia USR PLUS rămâne cea pe care am anunţat-o deja de ani de zile - care este una dintre resursele de naştere şi de renaştere a USR - respectiv listarea Roşia Montană ca monument UNESCO, în patrimoniul UNESCO, şi vom păstra această poziţie şi în cadrul discuţiilor din coaliţie, în cazul în care va exista, aşa cum înţelegem, şi o propunere alternativă", a spus Barna, la finalul şedinţei Biroului Naţional al USR PLUS.

Primarul din Roşia Montană, Eugen Furdui, şi senatorul PNL Ioan Bumb au pledat pe 22 iunie, în şedinţa Comisiei parlamentare pentru relaţia cu UNESCO, pentru redefinirea perimetrului cultural din Roşia Montană, astfel încât activitatea economică de exploatare minieră să se poată desfăşura.

"Perimetrul cultural de la Roşia Montană se suprapune cu o licenţă minieră care produce efecte. Perimetrul, pe o circumferinţă de 2 km, se suprapune cu toată resursa de aur şi argint din Europa. (...) Trebuie să prindem ca atare, ce este cultură este cultură, ce este licenţă - zonă industrială. (...) Comunitatea locală din Roşia Montană este de acord cu includerea pe lista UNESCO a unor obiective bine stabilite, definite - monumente istorice, ale naturii, aşa cum au fost înainte de 2016 când a apărut perimetrul de 2 km. Trebuie să ne protejăm patrimonul (...) dar nu putem bloca această zonă. Se poate proteja patrimoniul şi se poate face şi minerit responsabil", a spus, la Parlament, Eugen Furdui. AGERPRES.