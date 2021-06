Vlad Voiculescu candidează pentru șefia USR-PLUS București, avândul drept Contracandidat pe șeful Gărzii de mediu, Octavian Berceanu.

„Voi candida pentru președinția Biroului Municipal al USR PLUS București. Candidez pentru a continua ce am început. Urmează ani de construcție în care ne vom redefini împreună organizația și rolurile, în care vom continua ce am început bun și în care va trebui să schimbăm ce ne-a slăbit în trecut. USR PLUS a dat oamenilor speranță. USR PLUS este șansa unei generații, iar orice faptă și orice cuvânt fie construiesc, fie retează această șansă”, a scris Voiculescu pe Facebook.

În scrisoarea pentru colegi, fostul ministru face un bilanț al mandatului său de la Sănătate, acuzând „un linșaj mediatic și politic” și susținând că vechile partide „s-au relaxat” după demiterea sa. El lansează atacuri voalate la premierul Florin Cîțu și președintele Iohannis, invocând eșecul campaniei de vaccinare și încadrarea la capitolul „ghinion” a „furtului nemaivăzut din banii statului din ultimii ani”.

Scrisoarea lui Vlad Voiculescu:



Am descoperit și am arătat o parte din minciunile și jaful din gestionarea pandemiei. De la manipularea calculului incidenței la direcționarea testelor către anumite laboratoare private și mituirea presei prin bani de la guvern, de la jaful enorm de la Unifarm la raportarea falsă a deceselor cauzate de Covid-19.



Am demarat alături de colegii din minister și din parlament proiecte pentru parteneriate internaționale, digitalizare, am îndreptat nedreptăți vechi precum neluarea în calcul a gărzilor la calculul vechimii în muncă a medicilor și nedreptăți noi precum vaccinarea în centrele militare exclusiv a “specialilor”, “esențialilor”. În urma transparentizării datelor despre vaccinare, toate aceste centre au fost deschise tuturor românilor.



Pentru sistemul sanitar și pentru întregul sistem public înțesat cu privilegii, “misecuvenisme” și tăiere de frunze la câini, transparența este de-a dreptul un dezinfectant. Ca orice dezinfectant, transparența deranjează. Cât de tare deranjează cred că am văzut cu toții urmărind campania de linșaj mediatic și politic de la începutul acestui an.



Ca prin farmec, a doua zi după eliminarea mea și a Andreei Moldovan din guvern, problemele din sănătate au încetat, politicieni din vechile partide s-au relaxat, ba chiar și protestele de stradă au încetat.



De la demiterea mea încoace nicio problemă din sistem nu mai este legată direct de un ministru, miile de decese care nu fuseseră raportate sunt o simplă eroare statistică, amorțirea teribilă a campaniei de vaccinare “este un succes” pentru că așa ne repetă mai marii statului, iar furtul nemaivăzut din banii statului din ultimii ani probabil că vor încerca să îl încadreze la capitolul… “ghinion”.