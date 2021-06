El a adăugat că sunt semnale ca moţiunea să fie votată şi de parlamentari de la putere, menţionând că negocierile cu aceştia continuă.

"Există astfel de semnale (n.r. - că moţiunea va fi votată şi de alţi parlamentari), vom continua negocierile. Am negociat, am terminat negocierile cu partenerii sociali. Am vrut să vedem, în primul rând, de la patronate, IMM-urile, sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moţiune de cenzură. Cu toţii au spus foarte clar că este oportun să depunem o moţiune de cenzură şi acest Guvern să plece. Am negociat textul moţiunii, l-am finalizat, am discutat şi cu partenerii şi cu ceilalţi parlamentari, şi cu grupul AUR, şi cu grupul minorităţilor. Se vor regăsi pasaje de la fiecare prinse în moţiune şi de aici discuţiile individuale cu alţi parlamentari", a susţinut Ciolacu.