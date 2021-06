Liderul AUR spune că industria românească este preluată de străini, susținând, de asemenea, că țara a ajuns „groapa de gunoi a Europei”.

„Sunt un sustinator pentru ca asa zisul investitor rus de acolo si-a batut joc si de statul roman si de muncitorii de acolo, de avem de recuperat 40 de milioane. Sunt 1000 de familii care depind de acel combinat, ei sunt disponibilizati, trecuti in somaj. Sunt mai mult proteste, la Baita in judetul Bihor exploateaza companii straine, o companie romaneasca nu este lasata sa exploateze. Se pierd 8000 de locuri de munca pe Valea Jiului, pentru ca suntem o colonie care trebuie doar sa consume. Saptamana asta se vor pierde cel putin 30.000 de locuri de munca si economia e in crestere, ne spune Citu, desi cresc doar preturile. Este dezastru, ultimele ramasite din industria romaneasca sunt preluate de straini. Am ajuns groapa de gunoi a Europei. Domnul Citu mai bine sa-si dea demisia inainte de motiunea de cenzura, ca e dezastru.”, a spus George Simion la România.