„Eu nu-i reproşez decât ceea ce am spus public până acum. Din punctul meu de vedere, faptul că am avut un eşec al negocierilor în formarea Guvernului, în sensul că PNL nu a tras niciunul dintre cei patru aşi în timp ce domnia sa a ajuns la Camera Deputaţilor. Noi vorbind în campania electorală despre dezvoltarea României. Am pus întrebarea: cum poţi să faci dezvoltarea României dacă nu ai reprezentanţi în acele ministere? Şi aici vorbim de Ministerul Transporturilor, de Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene, de niciun cuvânt de spus - decât, aşa, adiţional pe PNRR - în condiţiile în care PNL are 1.300 de primari", a spus Roman după şedinţa Biroului Executiv al PNL.