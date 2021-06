El a menţionat că va convoca vineri consultări pe această temă. Primarul Clotilde Armand a cerut Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Capitalei o adresă prin care să declare "starea de alertă" din cauza situaţiei sanitare din Sectorul 1 cauzată de suspendarea colectării gunoiului de Romprest.

"Am solicitat Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă să înainteze Prefecturii Municipiului Bucureşti o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situaţiei sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de şantajul şi suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate. În paralel, am purtat discuţii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 şi am ajuns la un acord. Am aflat că staţiile de sortare şi-au redeschis porţile începând de astăzi dimineaţă pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste staţii erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăţilor făcute de Primăria Sectorului 1", a scris Clotilde Armand, vineri, pe Facebook. AGERPRES.