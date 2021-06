„30 de miliarde de EURO datorie in plus intr-un an / aproape 2.000 euro pentru fiecare roman care traieste in Romania .

Pe Ceausescu l-am impuscat ca nu facea datorii - pe cei de acum ii premiem!

Zic si eu - sa ramana spus ( stiu ca nu intereseaza pe nimeni dintre cei care au putere de decizie - nici pe votantii acestora)

PS - doar pentru “amicii” mei care nu ma contrazic cand spun ca ceva e rau , dar vin cu “lasa Ponta - pe vremea ta cum era” am atasat datele din 2012 ( 37% din PIB datorie ) si 2015 ( 37,8% din PIB datorie)

Pe intelesul tuturor - in 4 ani ( 2012-2015) cu salariile si pensiile reintregite , cu datoria facuta de Basescu la FMI platita, cu TVA , CAS si impozite pe dividende si pe microintreprinderi scazute, cu toate cofinantarile la proiecte europene platite - am marit datoria publica cu 0.8 % din PIB ! Acum au marit-o cu 25% fara nimic in buzunarul oamenilor!”, scrie Victor Ponta pe Facebook.