Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, publică extrase din nota de fundamentare a prelungirii stării de alertă în care Guvernul consideră că starea de alertă nu are niciun impact socio-economic și nu are niciun impact bugetar.

„Firescul prostiei sau prostia firescului?

În continuarea postării de ieri despre fuga de asumare, revin astăzi cu ,,mici amănunte” despre ce este sau mai bine zis ce nu este prin capetele ,,luminate” care cică guvernează....

Hotărârea de guvern care prelungește starea de alertă are o notă de fundamentare. Această notă de fundamentare ne spune la secțiunile 3, 4, 5 și 6 următoarele: în viziunea guvernului starea de alertă NU are niciun impact socio-economic. Nu are niciun impact bugetar nici în anul curent și nici în următorii patru ani... și NU a fost necesară niciun fel de consultare cu absolut nimeni din afara guvernului!

Vă prezint întreaga Notă de Fundamentare, iar pentru a vă ușura lectura… paginile 18-22 cred că sunt suficiente.

La fel de ,,suficient” este și ceea ce fac acești inconștienți cu România.

Și o întrebare: dacă în ,,viziunea” voastră de pseudo-guvernanți starea de alertă în care închideți sau limitați sectoare/ ramuri economice nu are niciun fel de impact economic (!!!) atunci pe ce ați cheltuit anul trecut cele 30 miliarde euro împrumutate? Și pentru ce împrumutați în draci în continuare?

Câte dovezi ale prostiei voastre mai trebuie pentru a vă da și voi seama că sunteți cea mai mare pacoste pe capul acestui popor?”, a scris Mihai Tudose.