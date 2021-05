„Am fost foarte aproape de a avea probleme cu companiile de rating. Era riscul de a fi degradat. Am stat, ca ministru de Finanțe, și am oferit garanții. A fost o încredere pe care am câștigat-o greu.

Această guvernare liberală arată foarte clar că e singura soluție pentru a trece peste criză. Comisia Europeană a exprimat cifra de creștere economică", a declarat Florin Cîțu.