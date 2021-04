Când a fost întrebat despre relația sa de acum cu Florin Cîțu, Dan Barna a apreciat că este „foarte bună, colegială”.

„Cele două zile de săptămâna trecută în care am aşezat coaliţia pe baze mai funcţionale şi mai solide au avut exact acest rol, să resetăm funcţionarea şi am o relaţie colegială. A fost un moment dificil al coaliţiei, am avut maturitatea să-l depăşim şi suntem pe o logică de construcţie şi consolidare a încrederii”, a declarat Barna la Digi24.

Liderul USR a fost întrebat și dacă acum consideră că a exagerat atunci când a spus că nu se mai poate continua cu Florin Cîțu.

„La momentul acela era poziţia asumată şi poziţia corectă, în urma dialogului am găsit o variantă prin care am decis să mergem mai departe. La momentul respectiv era poziţia corexctă pentru că şi modalitatea în care s-a întâmplat demiterea colegului nostru Vlad Voiculescu a fost una care nu se potrivea cu spiritul unei coaliţii”, a răspuns Dan Barna.

Barna a afirmat că noul acord stabilit partidele din coaliția de guvernare stabilește că „e necesar un dialog anterior şi la eventuale astfel de decizii să se ajungă după ce partenerii de coaliţie şi-au exprimat punctul de vedere”.