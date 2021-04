„Indiferent de ce parte a Prutului trăim, suntem cu toţii preocupaţi să gestionăm cât mai bine pandemia şi să protejăm sănătatea cetăţenilor noştri. Am avut astăzi o întâlnire foarte bună cu doamna Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, despre derularea campaniei de vaccinare, cea mai sigură cale pentru a depăşi cu bine criza sanitară şi a reveni la o viaţă normală. Am sprijinit sistemul medical şi cetăţenii Republicii Moldova prin donaţia de vaccinuri şi echipamente sanitare şi vom continua să oferim ajutor. Am discutat cu doamna preşedinte Maia Sandu despre condiţiile în care cetăţenii români din Republica Moldova să aibă posibilitatea să se imunizeze împotriva COVID-19 în centre de vaccinare din România, indiferent dacă deţin sau nu domiciliu în ţară", a scris Florin Cîţu pe pagina de Facebook a Guvernului.

Şeful Executivului de la Bucureşti a adăugat că România rămâne cel mai important partener al Republicii Moldova şi al cetăţenilor ei.

„Solidari şi responsabili în eforturile de combatere a pandemiei COVID-19 vom depăşi cu bine această perioadă şi vom reveni la o viaţă normală", a subliniat Cîţu.