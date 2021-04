„Coaliţia PNL, USR PLUS, UDMR a depăşit astăzi o situaţie delicată şi funcţionarea şi succesul acestei coaliţii ţin de încredere, respect şi reguli. După cele două zile deloc simple şi după discuţii care au avut şi momente delicate, am reuşit să avem o completare a acordului care a constituit această coaliţie şi avem toată încrederea că prin ce am agreat astăzi împreună şi perfect responsabili vom putea să ducem mai departe România în această luptă cu COVID şi să scoatem România din pandemie şi să intrăm în acea direcţie de dezvoltare şi de însănătoşire a societăţii pe care o aşteaptă cetăţenii, acea direcţie de care România are atâta nevoie şi pe care această coaliţie a propus-o", a spus Dan Barna, la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare.

El a adăugat că liderii coaliţiei au agreat câteva principii de funcţionare a Guvernului şi a coaliţiei.

„Am agreat câteva principii foarte importante legate de funcţionarea Guvernului, legate de funcţionarea noastră ca şi coaliţie la nivelul Parlamentului şi agendei parlamentare şi legate de câteva priorităţi care există în programul de guvernare şi pe care împreună le vom susţine în perioada următoare tocmai pentru ca cetăţenii României să vadă că această coaliţie şi acest Guvern au şi resursele şi energia şi competenţa necesară să ducă România mai departe şi să depăşim acest moment delicat legat de pandemie. Mesajul este unul foarte clar - pandemia şi campania de vaccinare rămân prioritatea principală a Guvernului. Vaccinaţi-vă, convingeţi-vă familiile, prietenii, rudele să facă acest lucru, e singura cale prin care putem ieşi cât mai repede împreună din această dificultate", a mai afirmat liderul USR PLUS, potrivit Agerpres.