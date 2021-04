„Florin Cîțu mi-a solicitat ca până mâine să avem următoarele date tocmai pentru a investiga aceste aspecte legate de mafia din sănătate: toate contractele și toate plățile în acest an, vom investiga toate numirile făcute. Vom vedea dacă există dovezi. Oamenii așteaptă de la noi transparență totală. Am solicitat datele de la Ministerul Sănătății și mâine le vom avea. Căutăm dovezi care intră sub definiția mai abstractă a mafiei. Solicitarea a fost făcută de Florin Cîțu. O vom duce fără ezitare și fără întârziere la îndeplinire. Pilonul principal al acestei guvernări este transparența totală. Dacă există neclarități, lucruri care se încadrează sub umbrela mafiei din sănătate, să poate fi scoase la lumină”, a anunțat Andrei Baciu în cadrul unei emisiuni la Antena3.